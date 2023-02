TARANTO – Altro match senza reti, da Castellammare arriva un punto

Il Taranto ottiene un altro punto utile alla sua classifica e al raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Nonostante il forcing finale della Juve Stabia, il match del “Romeo Menti” si conclude senza reti.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva solo al 26′ ed è di marca ionica: Mastromonaco se ne va sulla fascia di destra e la mette in mezzo per Bifulco che non riesce nell’impatto giusto con la sfera, la quale termina sul fondo. Risponde la Juve Stabia al 31′ con un tiro cross su punizione di Scaccabarozzi, Vannucchi respinge con i pugni in corner. Il Taranto si fa vedere anche al 34′ con una punizione da buona posizione di Mazza, la sfera però termina abbondantemente alta. La prima frazione termina a reti bianche e senza minuti di recupero.

Il primo acuto della ripresa è della Juve Stabia: al 51′ il diagonale di Pandolfi viene deviato in angolo dal prodigioso intervento di Formiconi. Al 63′ il Taranto ci prova con un destro a giro di Labriola, para comodamente Barosi. Al 77′ la Juve Stabia si rende pericolosa con un cross di Silipo, in area tenta il colpo al volo Pandolfi ma la sfera finisce sul fondo. Ancora i padroni di casa all’83’: Silipo non riesce ad incidere con il sinistro su punizione. L’occasione più ghiotta della partita arriva all’85’ e le vespe vanno vicine al gol: D’Agostino dal centro dell’area e tutto solo spara incredibilmente fuori con un destro al volo. Anche il Taranto sfiora la rete all’87’: Barosi non trattiene un cross di Mastromonaco, Labriola tenta il pallonetto ma non riesce a trovare la porta. Non c’è un attimo di respiro e la Juve stabia trova un legno: Pandolfi riceve un cross dalla sinistra e colpisce di testa ma la palla finisce sul palo e danza sulla linea di porta prima di essere spazzata dalla retroguardia rossoblù. Un minuto più tardi ci prova ancora Pandolfi da buona posizione ma Vannucchi risponde presente. Nonostante un finale di fuoco il match del “Menti” si conclude a reti bianche dopo quattro minuti di recupero. Il Taranto ritornerà in campo domenica prossima nel match dello “Iacovone” con il Cerignola.

—

IL TABELLINO

Castellammare di Stabia, stadio “Romeo Menti”

domenica 12 febbraio 2023, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 27

JUVE STABIA-TARANTO 0-0

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi – Mignanelli, Altobelli, Cinaglia, Maggioni – Ricci (78′ Gerbo), Berardocco (67′ Maselli), Scaccabarozzi – Pandolfi, Zigoni (78′ D’Agostino), Guarracino (61′ Silipo). A disp.: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Bentivegna, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa. All.: Sandro Pochesci.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi, Formiconi, Antonini, Evangelisti – Ferrara, Crecco (59′ Provenzano), Mazza (59′ Labriola), Romano (90′ Citarella), Mastromonaco – Bifulco (72′ Nocciolini), Tommasini (59′ Rossetti). A disp.: Loliva, Caputo, Manetta, Sciacca, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All.: Ezio Capuano

ARBITRI: Giuseppe Collu di Cagliari (Pintaudi-Catallo; IV Aronne).

NOTE: Ammoniti: Crecco (T), Cinagla (JS), Mignanelli (JS), Romano (T).

RISULTATI E CLASSIFICA