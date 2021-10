CASARANO – Sconfitta a testa alta e tante recriminazioni a Caserta

Sconfitta a testa alta e con più di qualcosa da recriminare per il Casarano sul campo della Casertana, una delle favorite alla vittoria del campionato. Nel primo tempo, i locali sono più propositivi, ma il Casarano si difende con ordine, senza rischiare troppo. Per le Serpi, grande occasione gettata da Tedesco che, a fine primo tempo, non centra la porta da due passi.

La ripresa si apre sugli stessi binari, con la Casertana a fare gioco e il Casarano a rendersi pericoloso, con Atteo, per esempio, che tira a botta sicura ma si vede respingere il pallone sulla linea. E ancora, con Prinari, prima, e con Di Biase e Coria, poi, gli ospiti si fanno sempre più minacciosi, sino al minuto 30, quando Sanchez compie fallo da rigore sull’ex Favetta nella propria area. Lo stesso Favetta, poi, trasforma l’1-0. Finale ricco di emozioni: Prinari trova la respinta di Trapani a dirgli no, poi Ianni è decisivo su Liccardi. Casarano ancora avanti con Sanchez, ma è ancora bravo Trapani, quindi ancora un brivido a firma Liccardi. Ma finisce 1-0.

Domenica ci sarà il Matino al “Capozza” per uno storico derby salentino. Il ds rossazzurro, Antonio Obiettivo, però reclama contro il comportamento degli avversari, una volta trovato il gol del vantaggio: “Palloni che non si trovavano, raccattapalle spariti d’improvviso, un nostro giocatore aggredito a gara quasi finita da una persona che non doveva trovarsi nell’impianto… Attendiamo di vedere cosa verrà riportato nel referto di gara, poi eventualmente vedremo il da farsi”.

IL TABELLINO

Caserta, stadio “A. Pinto”

domenica 10 ottobre 2021, ore 15

Serie D/H 2021/22 – giornata 5

CASERTANA-CASARANO 1-0

RETI: 31′ st Favetta rig.

CASERTANA: Trapani, Tufano, Tainone, Di Somma, Monti, Carannante (13′ st Liccardi), Feola, Vacca (39′ st Chinappi), Cusumano (13′ st Maresca), Favetta, Mansour (41′ st Pambianchi). All. Maiuri.

CASARANO: Ianni, signorelli (39′ st Santarcangelo), Rizzo, Sanchez, Coronese (39′ st Greco), Atteo, Meduri, Di Biase, Tedesco, Coria (25′ st Pipistrelli), Prinari. All. Calabuig.

ARBITRO: Marchioni di Rieti.

NOTE: Ammoniti Sanchez, Favetta, Di Biase, Vacca.

(foto: un’immagine della gara di ieri, FB Casertana)