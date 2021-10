TARANTO – Ancora un risultato senza reti, la Vibonese porta via un punto dallo Iacovone

Il Taranto ottiene il suo terzo zero a zero consecutivo. Allo Iacovone con la Vibonese termina a reti bianche, sotto la pioggia e qualche fischio. Una partita dove a vincere è stata sicuramente la noia.

LA CRONACA: Il primo squillo è degli ospiti: all’8 il sinistro dal limite di Cattaneo, finisce di poco alto sulla traversa. Il Taranto risponde al 18’ con un traversone di Mastromonaco, la Vibonese manda in corner. La partita non offre tantissimi spunti, il gioco è molto spezzettato dati i tanti falli. La prima frazione di gioco termina in parità a reti bianche.

La seconda metà di gara parte con il Taranto in avanti: al 55’ Civilleri di sinistro al volo non riesce ad incidere. I calabresi rispondono al 66’ con una incursione di Grillo, la sua conclusione però termina sull’esterno della rete. Al 70’ la Vibonese si fa pericolosa con un tiro in area, dopo un cross basso arrivato dalla sinistra, sfera di poco sul fondo. La compagine calabrese è quella che ci prova di più: al 75’ il diagonale di Spina viene neutralizzato da Chiorra in due tempi. Gli ionici rispondono rendendosi pericolosi all’81’: il diagonale di Santarpia viene respinto dall’estremo difensore ospite. La contesa termina senza nessun’altra emozione, dopo cinque minuti di recupero l’arbitro decreta la fine. Per il Taranto si tratta del terzo zero a zero consecutivo. Gli ionici nel prossimo turno andranno a giocare sull’ostico terreno del Catanzaro.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 10 ottobre 2021, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 8

TARANTO-VIBONESE 0-0

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara – Bellocq (56’ Labriola), Marsili, Civilleri (81’ Santarpia)- Mastromonaco (56’ Pacilli), Saraniti, Giovinco (87’ Ghisleni). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Cannavaro, De Maria. All.: Giuseppe Laterza

VIBONESE (3-4-1-2): Mengoni – Polidori, Vergara, Mahrous – Grillo (86’ La Ragione), Basso, Gelonese, Mauceri – Cattaneo (69’ Spina)- Sorrentino, Persano (86’ Fomov). A disp.: Marson, Alvaro, Ngom, Tumbarello, Bellini, Cigagna, Leone, Spanò. All.: Gaetano D’Agostino.

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani (Castro-Paggiola; IV Petrov)

NOTE: Ammoniti: Polidori (V), Giovinco (T), Labriola (T).

