CASARANO – Primi due rinforzi dal mercato dicembrino: firmano Ribeiro e Dellino

Dopo il Matino, che, ieri sera, ha ufficializzato l’ingaggio del centravanti Sebastian Meneses, anche il Casarano comincia a muoversi nel mercato di riparazione dicembrino.

Il club rossazzurro, poco fa, ha ufficializzato i tesseramenti di Gabriel Ribeiro e di Saverio Dellino.

Ribeiro, 27 anni, esterno destro brasiliano con cittadinanza italiana, proviene dal Pomezia (Serie D girone E) dove, in questo campionato, ha disputato sette gare, segnando una rete. In Italia ci arrivò nel 2015 e ha militato nel Lumezzane, nell’Olbia, nel Montecatini, nel Campobasso e nel Giugliano.

Dellino, attaccante 22enne originario di Bari, ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del Matera (con cui ha esordito in Serie C), vestendo anche le casacche di San Severo (in D), Bisceglie (in C) e, nella scorsa stagione, Fasano (D). Ha disputato 12 gare in Lega Pro e 27 in Serie D, segnando quattro reti. Entrambi sono già a disposizione di mister Matias Calabuig e sono convocabili per la partita di domenica in casa contro il Molfetta.