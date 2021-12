SERIE B – Lecce, riecco la Reggina: a maggio, Baroni mise fine alla corsa verso la Serie A diretta

Marco Baroni ritrova, da avversario, un pezzo della sua recente carriera. Domani alle 16.15, al Via del Mare, il Lecce ospiterà la Reggina che, a maggio scorso, mise fine ai sogni di promozione diretta in A dell’allora squadra di Eugenio Corini. Fu 2-2 con doppietta di Stepinski a ribaltare l’iniziale vantaggio di Edera e prima del definitivo pari di Montalto.

La formazione dello Stretto non ha mutato radicalmente volto, tra una stagione e l’altra, confermando sostanzialmente l’intelaiatura della scorsa stagione. La guida tecnica, invece, è stata affidata all’esperto Alfredo Aglietti. Dopo un avvio di stagione prolifico e le tre vittorie di fila di ottobre contro Vicenza, Parma e Perugia, la Reggina, poi, ha accumulato quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultimo turno ha perso in casa per 1-2 contro l’Ascoli, ma, se si esclude la sconfitta di Benevento del 27 novembre, ha vinto le ultime tre partite giocate fuori casa senza prendere nemmeno un gol.

Nella rosa deli amaranto militano gli ex giallorossi Gianluca Di Chiara (otto presenze in Lega Pro 2014/15), Marco Tumminello (sei in B 2018/19) e, soprattutto, Claud Adjapong, autore di una brillante prima parte di stagione, nella scorsa annata (19 presenze, un gol e due assist), prima di rompersi il tendine d’Achille nella partita contro il Pordenone di fine gennaio.

Quello di domani sarà il 26esimo confronto diretto tra Lecce e Reggina al Via del Mare. Il bilancio pende dalla parte leccese che hanno vinto per 15 volte, perso due volte (l’ultima nel febbraio 1997) e pareggiato otto. Dirigerà la sfida del Via del Mare il signor Volpi della sezione di Arezzo che arbitrò Reggina-Lecce dello scorso anno, finita 0-1 con gol di Stepinski (fonte dati wlecce.it).

Il programma e agli arbitri del 16esimo turno:

ven. ore 20.30

Perugia-LR Vicenza: Manganiello di Pinerolo (Imperiale-Fiore; IV Rutella; VAR Fourneau-Schirru)

sab. ore 14

Benevento-Pordenone: Di Martino di Teramo (Prenna-Massara; IV Scarpa; VAR Abisso-Lombardo)

Cosenza-Cremonese: Maggioni di Lecco (Trinchieri-Barone; IV Di Marco; VAR Pezzuto-Lanotte)

Crotone-Spal: Sozza di Seregno (Bindoni-Affatato; IV Pascarella; VAR Sacchi-Marchi)

Frosinone-Ternana: Cosso di Reggio Calabria (Sechi-Gualtieri; IV Di Cairano; VAR Marini-Lombardi)

sab. ore 16.15

Lecce-Reggina: Volpi di Arezzo (Dei Giudici-Mondin; IV Moriconi; VAR Nasca-Capaldo)

dom. ore 14

Ascoli-Parma: Minelli di Varese (Peretti-Raspollini; IV Cavaliere; VAR Piccinini-Rossi C.)

Como-Pisa: Doveri (Bottegoni-Cipriani; IV Kumara; VAR Mazzoleni-Vivenzi)

dom. ore 16.15

Brescia-Monza: Pairetto di Nichelino (De Meo-Margani; IV Perenzoni; VAR Ghersini-Pagliardini)

dom. ore 20.30

Alessandria-Cittadella: Ayroldi di Molfetta (Grossi-Muto; IV Fiero; VAR Serra-Di Gioia)

CLASSIFICA: Brescia 30 – Pisa 29 – Lecce 28 – Benevento, Monza e Ascoli 25 – Frosinone 24 – Cremonese 23 – Perugia, Cittadella e Reggina 22 – Como e Ternana 21 – Parma 18 – Spal 17 – Cosenza 15 – Alessandria 14 – Crotone 8 – LR Vicenza e Pordenone 7.

(foto: Lecce-Reggina del 7 maggio scorso, ph Coribello/SalentoSport)