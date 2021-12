AMATORI – Campionato degli Ordini e delle Professioni del Salento, trionfano gli Avvocati leccesi

Gli Avvocati leccesi si aggiudicano la seconda edizione del Campionato di calcio amatoriale degli Ordini e delle Professioni del Salento.

La squadra dei legali, allenata da mister Ruggiero Cannito, ha portato a casa il trofeo battendo, nell’ultima gara, gli Infermieri per 4-2. Per gli Avvocati sono andati in rete Dell’Anna nel primo tempo, autore di una splendida doppietta, e Miccoli con una rete da fuori area; nella ripresa, gli Infermieri hanno, provvisoriamente, recuperato due reti, prima della quarta rete di Maci per gli Avvocati.

Hanno partecipato al torneo, oltre a Avvocati e Infermieri, anche i Medici (vincitori della prima edizione), i Farmacisti, gli Ingegneri, i Commercialisti, i Fisioterapisti e i Geometri. Dalla prossima edizione parteciperanno anche i Giornalisti.

(foto: la squadra degli Avvocati leccesi Simone Papadia, Matteo Speraddio, Pierpaolo Muciaccia, Fabio Antonucci, Stefano Gabellone, Cosimo Maci I, Donato Cursano, Francesco Dell’Anna, Cosimo Maci II, Teodoro Miccoli, Marco Castelluzzo, Andrea Cataldi, Antonio Piccigallo, Luigi Suez. All. Ruggiero Cannito; dirigente accompagnatore Alfredo Matranga).)