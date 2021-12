LECCE – Ciro e Michele, eterne bandiere. Alla Chiesa della Nova la messa in suffragio

Giornata di ricordo per l’Us Lecce il 2 dicembre. Come ogni anno, il club commemora la scomparsa dei suoi due ex calciatori Ciro Pezzella e Michele Lorusso, vittime di un incidente stradale il 2 dicembre del 1983.

Nel pomeriggio, presso la Chiesa della Nova di Lecce, si è celebrata la messa in suffragio delle due bandiere giallorosse, a cui hanno partecipato il vice presidente Corrado Liguori; il direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo Corvino; il direttore sportivo Stefano Trinchera; l’allenatore dell’Under 17, Simone Schipa e una rappresentanza del settore giovanile.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani, per impegni professionali fuori città, non ha potuto presenziare alla funzione ma ha espresso vicinanza in questo momento dedicato alla commemorazione delle due compiante glorie giallorosse.