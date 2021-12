VIRTUS MATINO – Ufficiale il primo rinforzo per l’attacco: ecco Meneses

Sebastian Meneses è il primo rinforzo ufficiale della campagna acquisti invernali della Virtus Matino. Attaccante cileno, classe 1998, sino a ieri in forza alla De Cagna Otranto, è da oggi un nuovo tesserato del club presieduto dalla presidentessa Cristina Costantino.

Nella scorsa stagione di Eccellenza, parziale per via della lunga sospensione per Covid, Meneses vinse la classifica marcatori con otto centri. Nella attuale, dopo 12 giornate, il cileno è al secondo posto, dietro Medina (Gallipoli F.), con nove reti.

Un rinforzo di qualità, quindi, per il club biancazzurro che necessita di una svolta per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica del girone H di Serie D e per cancellare il record negativo – condiviso con Brindisi e Bisceglie – di attuale peggior attacco del raggruppamento con sette reti.

(foto: S. Meneses e C. Costantino)