ECCELLENZA – Coppa Puglia: Barletta in finale, Sava quasi: i risultati

Il Barletta è la prima finalista di Coppa Italia Eccellenza fase regionale. Il Corato, che doveva battere i biancorossi con almeno tre gol di scarto, non è andato oltre l’1-1 interno, maturato grazie alle reti di Pignataro, al 49′, per il Barletta, e al pari di Rizzo, al 62′, per il Corato.

La classifica finale del triangolare, quindi, è la seguente: Barletta 4 (d.r. +4); San Severo 3 (-2), Corato 1 (-2).

Il Barletta, nella doppia finale di Coppa, attenderà l’esito del confronto tra Martina e Sava. Il primo round è stato appannaggio del Sava che ha espugnato il “Tursi” per 1-0 con gol di D’Ettorre al 10′ del primo tempo.

(foto: tifosi del Barletta, archivio ph Gargano)