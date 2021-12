LECCE – Tuia, si allungano i tempi di recupero. Blindato anche capitan Lucioni

La preparazione del Lecce in vista del match di sabato alle 16.15 contro la Reggina al Via del Mare è proseguita stamani al Comunale di San Pietro in Lama, dove il tecnico Marco Baroni, ha diretto una seduta di allenamento.

C’era tutta la rosa a disposizione tranne Tuia, che sta continuando a lavorare in differenziato, in quanto, dopo la fase di recupero dall’affaticamento muscolare, il calciatore ha accusato un risentimento al bicipite femorale destro che ha procurato un edema da sforzo. Si allungano, quindi, i tempi di recupero dell’ex laziale. Domani la rifinitura al Via del Mare.

Intanto, come accaduto pochi giorni fa con Massimo Coda, la società blinda anche capitan Fabio Lucioni, estendendogli il contratto, in scadenza nel prossimo giugno, con nuovo termine al giugno 2024.

(foto: F. Lucioni, ph Coribello/SalentoSport)