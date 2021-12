LECCE – Ct Moriero: “Strefezza? Mi brillano gli occhi!”. Sull’esperienza alle Maldive: “Come fossi a Porto Cesareo…”

A Checco Moriero brillano gli occhi quando gli si chiede di parlare di Gabriel Strefezza. Il Ct delle Maldive, intervistato da Antonio Imperiale del Nuovo Quotidiano di Puglia, ha parole d’elogio per l’esterno brasiliano e per mister Marco Baroni.

“Strefezza è uno di quei calciatori che fanno bene al calcio, regalano spettacolo, legittimano da soli il costo del biglietto, lasciano il segno sul cammino di una squadra, accendono i sogni. Quando vedo un esterno come lui, correre in maniera imprendibile sulla fascia sulla quale correvo io, con quella capacità di saltare l’avversario, di vincere sempre l’uno contro uno, mi brillano gli occhi. Se poi questo serve a trascinare il mio Lecce al record di successi e a una straordinaria serie positiva che lo ha portato sin lassù, dove si respira aria di Serie A, ecco, questo mi riempie il cuore di gioia“.

Su Baroni: “Complimenti anche al mister che ne sta esaltando le potenzialità in chiave realizzativa, mai espresse ancora in passato. È riuscito a ridurre le debolezze difensive degli ultimi anni, ma sta esaltando la produttività offensiva, se è vero che il Lecce vanta il miglior attacco del campionato”.

Sulla sua esperienza alle Maldive: “Come se fossi nel mare di Porto Cesareo. Il loro calcio è semiprofessionistico con gente che deve fare anche i conti col proprio lavoro. Insegnare calcio qu iè un’esperienza diversa dal punto di vista umano e ciò affascina. Ora stiamo preparando le qualificazioni per la Coppa d’Asia. E mi piace vivere anche dei sogni per il ritorno in A del mio Lecce“.

(foto: F. Moriero, archivio SalentoSport)