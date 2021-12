ECCELLENZA – Coppa Italia, 3° turno: il programma e le designazioni della terza giornata

Pomeriggio di Coppa Italia Eccellenza quello odierno. In campo, per il terzo round dei triangolari del terzo turno, Corato e Barletta e, per la terza giornata dei quadrangolari, Martina e Sava.

Al “Fausto Coppi” di Ruvo di Puglia, a partire dalle ore 14.30, si affronteranno Corato e Barletta. Riposa il San Severo, che ha già disputato entrambe le sue partite. La situazione, nel triangolare, è questa: Barletta 3 punti (differenza reti +4); San Severo 3 punti (d.r. -2); Corato 0 punti (d.r. -2). Per passare il turno, il Corato dovrebbe battere il Barletta con almeno tre gol di scarto per passare in vantaggio anche nella differenza reti che, al momento, è in negativo.

Nei primi due round, questi sono stati i risultati: Barletta-San Severo 5-1, San Severo-Corato 3-1. Arbitrerà il signor Salvatore Montanaro di Taranto (Spedicato-Battista).

Nel quadrangolare, invece, dopo aver eliminato, rispettivamente, Città di Mola e Ugento, scenderanno in campo al “Tursi” Martina e Sava. Il ritorno si giocherà a Sava tra due settimane. Dirigerà la sfida il signor Luigi Lacerenza di Barletta (Rizzi-Tangaro).