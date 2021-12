Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 28.11.2021

Le decisioni del Giudice sportivo per i campionati dilettantistici pugliesi, gare del 28 novembre.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Una gara di squalifica per Matteo Cassini (Racale), Drissa Diarra (DC Otranto), Manolo Stango (Real Siti), Thomas Di Lauro (V. Mola), Luigi Conticchio (Vieste), Alessio Romanazzo (Real Siti), Gaetano Armenise (V. Trani), Giuseppe Cianci (CD Mola), Cosimo D. Margagliotti (Racale), Mattia Napolitano (Manduria), Daniele Bruno (Orta Nova), Vittorio Vogliacco (Vieste), Bax Jammeh (Real Siti).

ALLENATORI – Squalifica sino al 09.12.21 per Andrea Salvadore (Ugento).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 02.01.22 per Nicola Chico (Virtus Mola).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Tre gare per Marco Malerba (Galatina, a gara terminata si avvicinava all’arbitro proferendo frasi minacciose; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tentava di aggredire il direttore di gara senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni, continuando a inveire nei confronti dell’arbitro); due gare per Marco Iurato (CD Gallipoli), Luigi Cretì (Melendugno), Samuele Vergari (Melendugno), Antonio Campobasso (FC Capurso); una gara per Pietro Luigi Cofano (Galatina), Antimo Cappellini (Veglie), Domenico Borrelli (S. Apricena), Paolo Speciale (V. Locorotondo), Alessandro Leoci (Arboris Belli), Imad Atif (CD Gallipoli), Antonio Eleni (Avetrana), Antonio Ciccarelli (Foggia Incedit).

ALLENATORI – Squalifica sino al 16.12.21 per Giuseppe Schiavone (N. Spinazzola).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 02.01.22 per Savino Pantone (N. Spinazzola).

AMMENDE – 700 euro al Taurisano (Propri tifosi presenti in tribuna a fine gara entravano nell’area degli spogliatoi e, dopo essersi incrociati con altri soggetti non identificati riconducibili alla società CITTÃ DI GALLIPOLI, davano luogo ad una rissa a stento sedata dalle forze dell’ordine presenti. Inoltre i medesimi sostenitori facevano esplodere quattro petardi senza conseguenze); 500 euro al Città di Gallipoli (Propri tifosi presenti in tribuna a fine gara entravano nell’area degli spogliatoi e, dopo essersi incrociati con altri soggetti non identificati riconducibili alla società TAURISANO 1939, davano luogo ad una rissa a stento sedata dalle forze dell’ordine presenti); 200 euro al Veglie (Presenza di un soggetto estraneo negli spogliatoi che proferiva a più riprese espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Una gara per Davide Mastropasqua (Real Zapponeta), Giuseppe Palmisano (Atl. Martina), Dario Cascione (Levante Azzurro), Giuseppe Negro (Seclì), Lorenzo Forcignano (Soleto), Damiano Di Palmo (San Vito), Samuele Scirocco (A. Cagnano), Michele Denitto (DB Manduria), Simone Pio Dassisti (Trinitapoli), Andrea Mele (Cursi), Matteo Colonna (Stornarella).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 16.12.21 per Raffaele Lovecchio (FC Santeramo); sino al 09.12.21 per Andrea Montrone (V. Bisceglie).

AMMENDE – 200 euro per il Ruffano (fumogeni); 50 euro al Castellana (un fumogeno) e a Hellas Laterza (un petardo).

—

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Squalifica sino al 30.01.22 per Michelangelo Marchitto (Sammarco, intemperanze verso il direttore di gara); tre gare per Giuseppe Ramunno (Sammarco) e Michele Mancini (Spartan Boys); due gare per Michele Magno (CD Palo), Cataldo Dandria (A. Fragagnano), Rocco Cassandro (Palagiano), Giovanni Dimichele (A. Fragagnano), Gianluca Lomagistro (Spartan Boys); una gara per Francesco Santodirocco (AC Monte), Mario Melillo (Ascoli Satriano), Giuseppe Bonsignore (A. Fragagnano), Salvatore Gravina (Palagiano), William Sabella (SP Vernotico), Cristian Tricarico (A. Triggiano), Gerardo Tobia (Ascoli Satriano), Pierluigi De Dardona (G. Aradeo), Giuseppe Demare (Real Mottola), Giuseppe Moro (TAF Ceglie), Antonio De Pascalis (Alessano), Samuele Mastrogiacomo (Euro Sport), Fabio Cotardo (Melpignano), Emanuel Mele (CD Palo), Alberto Tanzarella (Palagiano), Mattia Cuppone (Real Neviano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 09.12.21 per Rosario Casano (A. San Severo), Raffaele Marella (Real Olimpia Terlizzi).

—

COPPA PUGLIA – Gare del 25.11.21

Gara CD Poggiardo-Ruffano: 3-0 a tavolino per il Poggiardo (il Ruffano è rimasta in campo con sei giocatori al minuto 8, avendo cominciato in sette)

CALCIATORI – Due gare per Domenico Marangi (Atl. Martina), Raffaele Selicato (Esp. Monopoli); una gara per Emanuele Tagarelli (Cursi), Carmine Ciavarella (Sammarco), Carlo Origlia (Salve), Michele Marangione (Statte), Davide Gisoldo (A. Satriano), Cosimo Lamanna (E. Monopoli), Pietro Micucci (GC San Severo), Antonio Longo (R. Sannicandro), Michele Cristiano (R. Zapponeta), Francesco Daugenti (S. Torre a Mare), Michele Costantino (V. Palese), Antonio De Vincenzo (Atl. Martina), Rocco Caponio (FC Santeramo), Vito Iasparro (R. Sannicandro), Emanuele Rizzi (R. Sannicandro), Davide Mastropasqua (R. Zapponeta), Tommaso Stefanelli (S. Torre a Mare).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 15.12.21 per Salvatore Puce (Cursi).