SERIE D/H – Il Giudice sportivo della 13ª giornata

Sono solo cinque i calciatori squalificati dal Giudice sportivo di Serie D dopo le gare della tredicesima giornata nel girone H. Tra di essi, ci sono Peluso della Mariglianese, prossimo avversario della Virtus Matino, e Ceesay del Rotonda, prossimo avversario del Nardò. Il dettaglio:

CALCIATORI – Due turni per Ciro Favetta (Casertana, per avere, durante l’intervallo, rivolto espressioni offensive all’indirizzo dei calciatori avversari nonché calciato con violenza la porta dello spogliatoio della società avversaria, danneggiandola); una giornata per Antonio Caprioli e Riccardo Greco (San Giorgio), W.R. Ceesay (Rotonda), Michele Peluso (Mariglianese).

AMMENDE – 400 euro alla Casertana (Per avere un proprio calciatore, nel corso dell’intervallo, calciato con violenza la porta dello spogliatoio riservato al sodalizio, danneggiandola. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati).