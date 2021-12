LECCE – Sticchi Damiani elargisce elogi a tutti: “Squadra, mister, tifosi meravigliosi. Non dobbiamo perdere l’umiltà”

Saverio Sticchi Damiani è raggiante dopo la bella affermazione del Lecce sul campo della Spal.

“Ho detto ai ragazzi prima della partita che siamo una squadra che non si può permettere superficialità e mancanza di umiltà, come avevo percepito in qualche segnale nella gara contro la Ternana. Ho detto loro che dobbiamo essere sempre umili e affamati, contro di noi tutti giocano la partita della vita. Complimenti a tutti, sono stati meravigliosi e anche il mister ha gestito bene la gara con i cambi. A Strefezza un grande applauso e vorrei spendere una parola per Rodriguez che è stato molto bravo e che avrebbe meritato il gol, negatogli dal palo. I tifosi? Sono strepitosi, fanno sacrifici incredibili anche nei giorni feriali e il loro tifo incessante è carica vitale. Grazie anche agli amici del Lecce club di Ferrara per come ci sono stati vicini”.

(fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia – foto: S. Sticchi Damiani, ph. Coribello/SalentoSport)