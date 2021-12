SERIE B – Che numeri Strefezza! Il 27 giallorosso è il nuovo capocannoniere dei cadetti

Senza timore di essere smentiti e salvo clamorose goleade nelle due partite che si giocheranno oggi, possiamo affermare che Gabriel Strefezza sarà il capocannoniere della Serie B dopo il completamento della quindicesima giornata.

Un dato che nessuno, nemmeno il più ottimista, avrebbe mai immaginato quest’estate, quando il folletto brasiliano firmò per il Lecce. Si sapeva delle sue buone qualità in zona gol e il Lecce ne fece le spese lo scorso anno proprio a Ferrara con la sua Spal. Ma nessuno avrebbe potuto pronosticare dei numeri simili a fine novembre: nove gol in 14 partite, per un esterno d’attacco, sono cifre decisamente importanti, tenuto conto che, sinora, la sua miglior stagione in assoluto è stata la scorsa con la Spal (quattro gol in 29 presenze).

Della sua esplosione va dato a mister Baroni che ne ha capito il suo potenziale come esterno d’attacco rapido e, proprio ieri sera, il tecnico ha confessato di aver pressato la società a chiudere l’affare quando seppe che c’era la possibilità di prenderlo, quest’estate. Ai nove gol, come ciliegina, si aggiungono anche due assist. La coppia Strefezza (9)-Coda (8) è la migliore del campionato con 17 reti davanti a quella formata da Donnarumma e Falletti (sette entrambi) con 14. Stasera si giocano Parma-Brescia (importantissima per le alte posizioni di classifica, ore 18) e Cittadella-Como (ore 20.30).

La (parziale) classifica marcatori, ad oggi, recita: Strefezza (Lecce) nove; Coda (Lecce) otto; Dionisi (Ascoli), Donnarumma (Ternana), Lapadula (Benevento), Falletti (Ternana), Charpentier (Frosinone) sette; Lucca (Pisa), Corazza (Alessandria), Galabinov (Reggina), Mulattieri (Crotone), Colombo (Spal) e Dany Mota (Monza) sei.

(foto: G. Strefezza, ph Coribello/SS)