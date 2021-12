SERIE C/C – Il Taranto perde il suo capitano: il Giudice sportivo della 16ª giornata

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della sedicesima giornata del Girone C di Serie C:

CALCIATORI – Due giornate per Antonio Zito (Paganese); una giornata per Antonio Cinelli (Catanzaro), Davide Manarelli (Paganese), Ivan Marconi (Palermo), Manuel Scavone (Bari), Guido Davì (Juve Stabia), Simone Franchini (Monterosi Tuscia), Gabriele Rocchi (Monterosi Tuscia), Edoardo Stampato (Paganese), Massimiliano Marsili (Taranto), Filippo Lorenzini (Turris), Luca Gelonese (Vibonese).

MEDICI – Una giornata per Fernando Misuraca (Turris, per condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale).

AMMENDE – 1000 euro per la Paganese (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo); 500 euro per l’Avellino (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto 12 seggiolini), per il Foggia (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza posti in essere dai suoi sostenitori consistiti nell’aver lanciato un limone).

(foto: Marsili, a destra, in azione, archivio Coribello/SalentoSport)