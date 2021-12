MOTORI – “5° Magna Grecia Formula Challenge”, il parabitano Cataldo trionfa a Torricella

Il driver di Parabita, Daniele Cataldo (Motorsport Scorrano), ha vinto la quinta edizione del Formula Challenge “Magna Grecia”, svoltosi domenica sulla Pista Fanelli di Torricella e valida come penultima prova del tricolore Aci Sport della specialità.

Al secondo posto si è piazzato Vito Sgobio di Montemesola, scuderia Max Racing, precedendo il tarantino Vito Ciracì, vincitore del trofeo nel 2020. A seguire, Giovanni Liuzzi di Crispiano, il lucano Antonio Lavieri e il monopolitano Vito Colella.

In E1 Italia, importante successo riportato dal pilota di Cisternino, Cosimo Salonna, che ha confermato la brillante prestazione di Sarno e ha consolidato il primato nella classifica tricolore in vista del rush finale di Alghero tra 15 giorni. bene anche il fasanese Oronzo Montanaro, ottavo assoluto e primo di gruppo tra le bicilindriche, precedendo Paolo Abalsamo. Al 16esimo posto assoluto, il campano e campione italiano in carica di Formula Challenge, Pietro Giordano. Chiude la top ten il salentino Francesco Marotta (Motorsport Scorrano).

Nel gruppo N i migliori piloti sono della Casarano Rally Team con Paolo Garzia e, nello Speciale Slalom, con Francesco Marotta. Emanuele Losito primeggia tra i piloti Racing Start Plus, secondo Cristian Pironti, davanti a Marco Palma, con le mani sulla coppa under 23. Nel gruppo A successo per Massimo Trisciuzzi, mentre la 18enne Giulia Candido, prima nella sua classe in gruppo N, vince tra le donne e conferma, in via ufficiosa, la conquista del titolo italiano femminile 2021.

