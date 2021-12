LECCE – Baroni: “Vittoria d’autorità ma mettiamocela alle spalle. Con la Reggina sarà dura”

Si gode la vittoria ma con la mente è già proiettato a sabato quando, al Via del Mare, ci sarà la “sua” Reggina. L’intervista di Marco Baroni nel post Spal-Lecce.

“Nella partita contro la Ternana si sono concentrati degli episodi che non vengono mai per caso. C’è stata un po’ di superficialità. Alla squadra predico di rimanere concentrati. Mi è piaciuto il piglio, abbiamo sempre tentato di giocare anche quando loro venivano in avanti, è una vittoria importante su un campo difficile contro una squadra che ha valori tecnici importanti e che, sono sicuro, sarà protagonista. Mi è piaciuta la personalità e l’autorità che abbiamo dimostrato. Nella settimana pre-Ternana si celebrava la nostra difesa di ferro ma poi io ho lanciato dei campanelli d’allarme che sono stati inutili e infatti abbiamo inanellato una serie di errori ed è stato importante anche non perdere. Mettiamoci alle spalle questa gara, al di là della vittoria mi interessa la prestazione che è stata convincente. Non sappiamo gestire la gara e infatti nemmeno lo alleniamo questo aspetto. Dobbiamo solo correre in avanti e più lo facciamo, più mettiamo in difficoltà l’avversario e più palle possiamo recuperare. Abbiamo dei bravi attaccanti ma dobbiamo sostenerli nella metà campo avversaria. Strefezza? Sono molto contento, non aveva mai interpretato questo ruolo ma glielo vedevo già addosso quando ho saputo che c’era la possibilità di prenderlo e ho spinto per questo. Può crescere ancora e ha la maturità per non smarrirsi. La Reggina? Partita durissima, li conosco bene, per questo dobbiamo già metterci alle spalle questa gara. Sarà molto dura. Coda può recuperare per la Reggina, oggi l’ho messo in campo perché smaniava per giocare ma si è allenato poco. Per fortuna è un affaticamento e non altro, ma sono situazioni da tenere da sotto controllo. Olivieri? Ottima partita, come anche le altre due. Sta crescendo in quel ruolo ed è un’opzione in più importante”.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)