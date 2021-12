LECCE – Strefezza uber alles, Majer e i centrali ad alto livello. Maluccio là davanti: le pagelle del successo di Ferrara

LE PAGELLE DI SPAL-LECCE

Gabriel 6,5: Salva un gol già fatto opponendosi a un’incornata ravvicinata di Peda al quarto d’ora. Per il resto, si riscatta dalla giornataccia trascorsa sabato con la Ternana, dando sicurezza al reparto, sia in porta, sia nelle uscite. Poco può sul gol di Colombo.

Gendrey 6,5: Un maratoneta sulla fascia destra. Sale e scende come uno stantuffo, anche se, di cross, ne mette in mezzo pochi, perchè in area non ci sono torri. Prende un sacco di botte e spesso è più a terra che in piedi. Baroni lo incita costantemente e lui non lo tradisce. Sul gol di Colombo, però, era fuori posizione, perché già a centrocampo.

(87′ Calabresi) sv

Lucioni 7: Unica incertezza della serata, il non aver sbarrato la strada a Seck che arrivava come un treno sull’azione del gol spallino, preso da Colombo. Per il resto alza un fortino inespugnabile insieme a Dermaku, lasciando solo le briciole agli avversari e all’ex compagno di squadra Mancosu, cui concede solo un tiro al 93′.

Dermaku 7: Buona prova fatta di sostanza, di anticipi, di concretezza e di qualità.

Gallo 6,5: Oggi più efficace in terza linea che in corsa sulla fascia. Salva un paio di situazioni complicate, come può, e ci mette corsa e fiato. Ordinato e diligente.

Majer 7: Ha ingranato la marcia superiore ormai da qualche partita, se si eccettua quella di Frosinone. Ispira l’azione del primo gol sradicando un pallone con tutti i piedi ad un avversario e lanciando Olivieri a destra. Sempre presente nel vivo del gioco, sbaglia il primo pallone all’ora abbondante di gioco.

(78′ Blin) sv: Legna nel finale

Hjulmand 6,5: Perde un pallone clamoroso sull’azione del gol di Colombo e non riesce a tamponare su Seck. Per il resto, regista arretrato di qualità, come sempre, e lottatore come pochi. Preziosissimo.

Gargiulo 7: Che partita per Marione! Finalmente si sblocca con la maglia giallorossa mettendoci il piedone sula respinta di Pomini. Dà tanta sostanza, ma anche qualità in entrambe le fasi. Un colosso oggi in mezzo al campo.

Strefezza 8: Capocannoniere della Serie B per una sera (ma forse anche per qualche giorno). Sente molto il ritorno a Ferrara, il suo ex pubblico lo fischia per paura e ci mette un po’ a scrollarsi di dosso questo peso. Poi accende il motore, e luce fu. Due gol da favola, due o tre recuperi decisivi in difesa, scatti, dribbling, visione di gioco, qualità. Che giocatore!

(88′ Listkowski) sv

Olivieri 5,5: Ennesima occasione sprecata. Baroni continua a vederlo da prima punta, ma, anche oggi, ha dimostrato che prima punta non lo è. E quando manca Coda, questo è un problema. Entra nell’azione del gol sparando addosso a Pomini che, per fortuna del Lecce, respinge verso Gargiulo. Sparacchia un paio di tiri, fa qualche sponda coi compagni ma poco altro.

(68′ Coda) 5,5: Non è in forma e si vede. Entra a freddo e spreca tre ripartenze per errori banali. Il Lecce la poteva chiudere prima. Ma poi ci ha pensato Strefezza.

Di Mariano 6: Gara, come le ultime, di sofferenza e sacrificio. Gli avversari gli prendono subito le misure e lui stenta a uscire dalla ragnatela che gli tessono addosso. E’ anche un po’ insofferente, ma il suo contributo di corsa lo ha dato.

(67′ Rodriguez) 6: Ha voglia di segnare e di gioire e per poco non ci riesce con un arcobaleno che si schianta sul palo. Prende un giallo inutile e ingenuo sulla trequarti offensiva. Crescere significa anche evitare queste cose.

All. Baroni 7: Cambia tre uomini, insiste su Olivieri e porta a casa i tre punti su un campo mica facile. Il suo Lecce prende subito in mano le redini del gioco, attacca, soffre poco e va in vantaggio con Gargiulo. Un errore in uscita e la Spal pareggia. Nel secondo tempo, la squadra continua a crescere e trova la vittoria con due lampi di Strefezza. Quattordici risultati utili di fila e meno uno dalla vetta. Conta questo. Ha vinto e ha ragione lui.

—

SPAL: Pomini 5 – Dickmann 6,5, Peda 6, Capradossi 6, Celia 5,5 (86′ Tripaldelli) – Da Riva 6, Esposito Sa. 5,5, Crociata 5 (59′ Rossi 5) – Mancosu 5,5 – Colombo 6,5 (86′ Melchiorri sv), Seck 7 (86′ D’Orazio sv). All. Clotet 5,5.

(foto: G. Strefezza, assoluto MVP della gara – ph Coribello/SalentoSport)