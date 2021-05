LA CRONACA – Il Lecce dice addio alla promozione diretta. Solo pari con la Reggina

Il Lecce torna a fare punti dopo due ko di fila, ma il 2-2 di con la Reggina è un pari amaro. I giallorossi dicono infatti matematicamente addio al sogno promozione diretta e perdono contatto anche dal terzo posto. Non il miglior modo di presentarsi in vista dei playoff.

Corini cambia tanto rispetto a Monza, inserendo nel suo 4-3-1-2 Meccariello, Zuta, il rientrante Majer e Mancosu dal primo minuto. Per Baroni è 4-4-2 con davanti Rivas-Montalto. Nel primo tempo il Lecce parte bene, ma alla prima offensiva è la Reggina a passare. Minuto 7, cross di Bellomo sul secondo palo dove Edera insacca con un mancino al volo. Il Lecce reagisce però alla grande, e al nono Coda per un soffio sfiora l’angolino con un destro sugli sviluppi di corner. Al quarto d’ora il pari arriva comunque con Stepinski, che di testa infila Nicolas su perfetta scucchiaiata di Mancosu. Appena due minuti e i giallorossi ribaltano il risultato ancora con il polacco, abile a ribadire in rete con un tap-in mancino la respinta di Nicola su tiro di Coda, protagonista di un’azione strepitosa e dirompente. Al 26′ Meccariello di testa da due passi su punizione del solito Mancosu: palla alta di un soffio. Al 27′ fiammata amaranto ed arriva il pari con Montalto, che ribatte in rete la conclusione di Orji respinta non benissimo da Gabriel. Un minuto dopo corner di Mancosu per Coda, siluro al volo e prodezza di Nicolas che respinge. Alla mezz’ora ancora Montalto gira di mancino complice la marcatura leggera di Meccariello. Al 42′ altro contropiede calabrese e destro di Orji deviato in corner da Gabriel. Due giri di lancette e colossale palla gol fallita da Bellomo, che da due passi spedisce in curva l’assist di Orji. Al 48′ grande occasione per Mancosu che, di sinistro calcia tra le braccia di Nicolas da ottima posizione.

Nella ripresa Lecce subito proiettato in avanti e vicino alla marcatura al cinquantaquattresimo quando Coda e Meccariello si ostacolano soli davanti a Nicolas, favorendo l’intervento dell’estremo brasiliano. Minuto 59 e brividi per Gabriel, che legge male il tiro-cross di Bianchi al lato di un nulla. Il Lecce pressa ma sbaglia l’ultimo passaggio praticamente ad ogni discesa. Al 77′ Liotti alleggerisce con un mancino forte al lato abbondantemente. All’84’ Menez se ne va da solo in avanti e, di fronte a Gabriel, manda clamorosamente al lato. All’ottantaseiesimo colpo di testa di Mecariello al lato di poco. Due minuti e siluro di Coda da fuori con grande respinta di Nicolas. Nel primo minuto di recupero punizione potente di Mancosu e palla nettamente alta sopra la traversa. E’ l’ultima occasione del match, chiuso sul 2-2 finale.

Nel prossimo turno, l’ultimo della stagione regolare, il Lecce sarà di scena ad Empoli. Calcio d’inizio lunedì alle 14.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Lucioni contro Orji – ©Coribello-SalentoSport)