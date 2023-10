CASARANO-NARDÒ – Le parole di Laterza, Vona, Gambino e Ragno nel post-derby

Il Casarano, battendo il Nardò, ha ottenuto la prima vittoria stagionale. Soddisfazione tra i rossoazzurri.

“Abbiamo avuto una grande voglia di vincere questa partita – dichiara mister Giuseppe Laterza – così come è stato nelle precedenti occasioni. Oggi, però, siamo stati perfetti, ad eccezione dell’occasione del rigore. Non abbiamo mai perso la lucidità. Siamo stati bravi tutti a giocarcela fino alla fine. Sono contento per ragazzi, per tifosi e società. Detto questo non abbiamo fatto nulla di che, è solo una partita che però ci dà più serenità. Dobbiamo migliorare dal punto di vista della mentalità, dobbiamo continuare su questo percorso. Nel primo tempo abbiamo avuto due buone opportunità per fare gol. In questo dobbiamo migliorare. Serve maggiore cinismo. Ho fiducia nei miei ragazzi. Per fare un percorso importante, però, dobbiamo avere tutti a disposizione”.

Parole di elogio spese per Gambino. “Oggi – continua il tecnico – ha fatto gol, ma anche nelle altre occasioni ha fatto bene. In occasione della rete sono stati bravi tutti, come Rajkovic e Falcone”.

È ottimista sul futuro l’autore del gol del pareggio Edoardo Vona. “Uno o due a stagione – dice Vona – li ho sempre fatti. Oggi la palla mi è venuta addosso. Quello che contava oggi erano i tre punti, erano vitali. Oggi abbiamo fatto capire a tutti che siamo una squadra. Se mettiamo questa voglia e questa determinazione, non abbiamo paura di nessuno. Oggi non abbiamo concesso nulla. Avevamo bisogno di trovare solidità di squadra e di reparto. Ho grande fiducia per il futuro”.

“Sono molto felice per il mio primo gol – dichiara Giovanni Gambino, autore del gol vittoria – e per aver contribuito a questo primo successo. Io nasco come trequartista, ma mi piace giocare anche come ala destra. Falcone ha messo una palla eccezionale, sono stato anche un po’ fortunato perché Ingrosso è scivolato e mi ha lasciato lo spazio per stoppare. Lo dedico alla mia famiglia. Avevamo voglia di conquistare questi tre punti rispetto alle altre partite abbiamo sbagliato meno”.

Diversa la disamina fatta sul fronte neretino da parte di mister Ragno.

“E’ stata una partita equilibrata. Non mi è piaciuta come partita, perché – precisa il tecnico granata – ci siamo annullati a vicenda. Grandi occasioni non ne ho visto da ambo le parti. Ci è mancato un pizzico di fortuna. Nel secondo tempo non siamo entrati aggressivi. Il primo gol subito è stato fortunoso, il secondo gol l’abbiam preso su una caduta del nostro difensore. Poi quando vai in svantaggio è difficile, con una squadra molto fisica. È stata una partita normale, condizionata da episodi. Di fronte avevamo una squadra dalle grandi ambizioni. Noi dobbiamo stare sereni, è un momento particolare, quando si parte male ci vuole la serenità del gruppo, riconoscere i propri errori e da lì ripartire. Ci sono squadre che stanno in ritardo, ma il campionato sarà combattuto sino alla fine. Superato questo momento, il Nardò si farà valere. Una sconfitta qui ci può stare, ma una sconfitta su due episodi lascia il rammarico. Dovevamo gestire meglio il vantaggio e andare al riposo sul vantaggio. Io ritengo che questa sia una squadra che ha bisogno di tempo, il tempo è oro. Noi siamo consapevoli che dobbiamo guardare domenica per domenica, dobbiamo affrontarle tutte. Abbiamo tanto margine di miglioramento. So cosa possono dare i miei ragazzi. Abbiamo avuto infortuni vari. Ora bisogna guardare più che la prestazione il risultato. È un periodo particolare, ma se c’è equilibrio, ne usciremo fuori”.