VOLLEY A2/f – Melendugno, esordio amaro: al Pala San Giuseppe s’impone Cremona

Esordio in A2 con sconfitta per la Narconon Melendugno, battuta al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce dal Cremona in quattro set nel posticipo della prima giornata del girone B.

Primo set senza storia, vinto dalle lombarde per 15-25; stesso copione nel secondo: le ospiti chiudono il gioco con sette punti di vantaggio. La reazione salentina arriva nel terzo set, vinto ai vantaggi da Caracuta e compagne ma poi le rossonere non danno continuità di prestazione e devono cedere il passo e i tre punti alle proprie avversarie, vittoriose anche nel quarto per 16-25. Miglior realizzatrice di Melendugno è Sara Stival con 17 punti. Domenica prossima, 15 ottobre, trasferta a Mondovì (Cuneo).

IL TABELLINO

MELENDUGNO-CREMONA 1-3

(15-25, 16-25, 27-25, 16-25)

MELENDUGNO: Polesello 7, Biesso, Caracuta 2, Oggioni (L), Favero (L), Corroux, Stival 17, Campana 3, Esposito ne, Antignano 2, Maruotti 3, Santiago 2, Rastelli 6. All. Napolitano.

CREMONA: Taborelli 16, Gamba (L), Balconati ne, Munarini 14, Rossini 8, Ferrarini 15, Piovesan 21, Coveccia 1, Turlà 4, Caccialanza (L) ne, Landucci ne, Zorzetto, Felappi ne. All. Zanelli.

ARBITRI: Stellato, Pasciari.

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 1): Macerata-Montecchio VI 1-3, Olbia-Mondovì 2-3, Lecco-Costa Volpino 2-3, Offanengo.Marignano 1-3, Melendugno-Cremona 1-3.

CLASSIFICA: Cremona, Marignano, Montecchio 3 – Mondovì, Costa Volpino 2 – Lecco, Olbia 1 – Macerata, Offanengo, Melendugno 0.

PROSSIMO TURNO (15.10.23): Marignano-Olbia, Montecchio VI-Lecco, Mondovì-Melendugno, Cremona-Macerata, Costa Volpino-Offanengo.