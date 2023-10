VOLLEY B/m – Leverano, esordio con sconfitta: Matervolley Castellana la spunta al quinto

Esordio in campionato con sconfitta al tie-break per una BCC Volley Leverano completamente rivoluzionata rispetto alle passate stagioni. La squadra di coach Andrea Zecca va sotto 2 set contro i ragazzi della MaterVolley Castellana, recupera con grinta e determinazione per cedere poi nel quinto set finale.

I salentini si presentano in campo con la diagonale composta da Caleca al palleggio e Battaglia come opposto, centrali capitan D’Elia e Muscarà, Esposito e Toselli come laterali e Di Carlo libero.

La sfida è abbastanza equilibrata nelle prime battute fino all’ace dei padroni di casa per il 7-5, poi il muro di Caleca e l’ace di D’Elia regalano ai gialloblù un break di 0-4 per il 7-9. Gli ospiti sembrano in grado di scappare con l’ace di Battaglia per il 12-15, ma Castellana rientra in partita approfittando di una ricezione ballerina del Leverano e contando su una maggiore solidità a muro. E così, punto dopo punto, la formazione barese si riavvicina fino al nuovo sorpasso del 18-17 che costringe coach Zecca a chiamare il primo time out della partita. I salentini tornano a spingere e dopo uno scambio lunghissimo Battaglia mette a terra il punto vincente del 17-20. Anche questa volta, però, il divario non è sufficiente a tenere a distanza i padroni di casa che prima pareggiano e poi conquistano il set ai vantaggi sul 27-25.

Copione pressoché identico nel secondo game, con Castellana che forza di più in battuta, mettendo sovente in difficoltà la ricezione avversaria. Il muro sull’attacco di Toselli e poi quello su Battaglia regalano il massimo vantaggio ai ragazzi di casa (16-9). Coach Zecca si affida ai cambi, inserendo Marsella e D’Amico per Caleca ed Esposito. La BCC Leverano accorcia le distanze fino al 23-20, ma cede comunque il set sul 25-23.

Nel terzo parziale i gialloblù salentini partono meglio, complici due attacchi out della MaterVolley Castellana per il 5-8. I padroni di casa si confermano solidissimi a muro, fermando prima Battaglia e poi due volte D’Amico. Il servizio di capitan D’Elia a metà parziale dà uno scossone al set con il sestetto ospite che scappa fino al 13-17, vantaggio che rimarrà fino al 21-25 finale.

Nel quarto game la formazione barese prova ad accelerare fino al 12-9 con un attacco sulle mani out del muro leveranese. Rientra Caleca e lentamente la BCC Leverano accorcia le distanze fino all’attacco vincente di Battaglia per il 18-17 che costringe il coach della MaterVolley a chiamare il time out. Finale palpitante con il muro di Muscarà per il 24-25, seguito da un altro muro con Muscarà e Battaglia che mettono a terra il pallone del 24-26.

Si va al tie-break con Castellana che torna a creare difficoltà alla ricezione dei salentini, il distacco si fa importante fino al 15-10 finale. La BCC Leverano torna a casa con un punto ed una reazione d’orgoglio su cui lavorare per le prossime sfide.

(US Volley Leverano – Alessio Quarta)

IL TABELLINO

MATERVOLLEY CASTELLANA-BCC LEVERANO 3-2

(27-25, 25-23, 21-25, 24-26, 15-10)

BCC VOLLEY LEVERANO: D’Amico 11, Toselli 13, Caleca 3, Rossetti ne, Marsella 0, Semeraro ne, Esposito 4, Battaglia 26, D’Elia 10, Di Carlo (libero), Persichino ne, Muscarà 6, Mello ne. Allenatore: Andrea Zecca, Viceallenatore: Luca Firenze

Errori in battuta: Castellana 19, Leverano 15; Ace: Castellana 4, Leverano 3; Muri vincenti: Castellana 12, Leverano 8

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 1): Matervolley-BCC Leverano 3-2, Pag Taviano-NVG Joivolley 2-3, Marigliano-I. Molfetta 3-0, Afragola-DV Modugno 3-0, TC Ruffano-GV Galatone 2-3, Cus Bari-VC Grottaglie 2-3. Riposa Turi.

CLASSIFICA: Afragola, Marigliano 3 – VC Grottaglie, Joivolley, Matervolley, GV Galatone 2 – TC Ruffano, Leverano, Pag Taviano, Cus Bari, Napoli, Arrè Turi, I. Molfetta, DV Modugno 0.

PROSSIMO TURNO (15.10.23): NVG Joivolley-Matervolley, AF Turi-Afragola, BCC Leverano-Cus Bari, VC Grottaglie-Marigliano, DV Modugno-TC Ruffano, GV Galatone-Pag Taviano. Riposa I. Molfetta.