CASARANO-NARDÒ – Ai granata il derby salentino. Per gli uomini di De Candia tre punti importantissimi in chiave salvezza

Il Nardò fa bottino pieno al “Capozza” di Casarano e guadagna tre punti pesantissimi in chiave salvezza. I padroni di casa avrebbero potuto ribaltare il risultato, se non fosse stato per i due legni colpiti nel corso della gara.

La prima azione degna di nota è di marca rossoazzurra. Al 6’ Montinaro, in rovesciata, manda dritto tra le braccia di Petrarca. Pronta la replica dei neretini che al primo affondo siglano il gol del vantaggio con Puntoriere che al 9’ finalizza di destro un passaggio di De Giorgi. Al’11 è ancora Puntoriere a chiamare in causa Iannì che, però, non si fa trovare impreparato. La replica del Casarano è affidata a Montinaro che al 13’ ci prova dalla distanza, ma manda fuori. Poi succede poco, per lo meno sino al 35’, quando il Casarano colpisce la traversa con Lorenzo Dambros che di testa indirizza in porta un cross di Sanchez. Sulla ripartenza Puntoriere spreca l’occasione del doppio vantaggio mandando fuori a porta vuota.

Nella ripresa, gli ospiti si difendono con ordine, cercando di arginare le incursioni avversarie ed eventualmente di rendersi pericolosi con le ripartenze.

Al 51’ Lorenzo Dambros manda a lato di testa. Al 54’ il Nardò cerca di pungere con un diagonale di Cristaldi che termina fuori. Stessa sorte spetta al tiro lasciato partire un minuto dopo da Meduri sul fronte opposto. Al 60’ ci riprova Montinaro che colpisce il palo esterno su calcio piazzato. Il gol arriva, ma è di marca granata. Al 71’ Mariano finalizza un calcio di punizione dalla distanza e da posizione defilata, complice un’indecisione di Iannì.

I padroni di casa accorciano le distanze all’81’ con Dellino che mette dentro di testa un traversone di Atteo. Il Casarano ci crede e aumenta la pressione e sul finale recrimina per un presunto fallo di mano in area. Il risultato però non cambia. I rossoazzurri perdono in casa e vanificano la possibilità di aggiungere tre punti importantissimi che ridanno speranza ai granata.

Domenica: Nardò-Bitonto, Casarano-Rotonda.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

mercoledì 6 aprile 2022, ore 15

Serie D girone H 2021/22 – recupero giornata n. 22

CASARANO-NARDÒ 1-2

RETI: 9’ Puntoriere (M), 71’ Mariano (M), 81’ Dellino (C)

CASARANO: Iannì, Sanchez, Avantaggiato (4’ st Fontana), Meduri (23’ st Vitofrancesco), Rizzo, Raimo, Dambros Lo. (30’ st Santarcangelo), Atteo, Dambros Lu. (36’ st Tedesco), Montinaro, Prinari (20’ st Dellino). A disp. Montoya, Mele, Coronese, Signorelli. All. Monticciolo

NARDO’: Petranca, De Giorgi, Romeo, Cancelli, Cristaldi (16’ st Mengoli), Masetti, Trinchera, Mariano (28’ st Alfarano), Valzano (16’ st Mancarella), Caracciolo, Puntoriere (38’ st Caputo). A disp. Rollo, Cavaliere, De Feo, Dorini, Gallo. All. De Candia

ARBITRO: Dorillo di Torino.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni; ammonizioni: Rizzo, Raimo, Trinchera, Dambros Lo., Fontana, Atteo; angoli: 8-1; recuperi: pt. 1’; st. 5’.

La nuova classifica del girone H di Serie D: Cerignola 69; Francavilla 61; Bitonto 56; Fasano 52; Nocerina 48; Casertana, Gravina e Sorrento 47; Molfetta 42; T. Altamura 38; Lavello*, Nola* e Brindisi 37; Casarano 36; San Giorgio 33; Rotonda* 32 (-8); Nardò** e Mariglianese* 31; Bisceglie 29; V. Matino 24.

*= gara in meno