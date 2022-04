TARANTO – Saraniti e Giovinco stendono il Monopoli, arriva la prima vittoria del 2022

Per il Taranto arriva la prima vittoria del 2022. Nel recupero della 33esima giornata, i rossoblù battono il Monopoli per due a zero grazie ai gol di Saraniti e Giovinco. I ragazzi di Laterza salgono a 40 punti e compiono un enorme passo in avanti per la conquista della salvezza.

LA CRONACA – La prima azione degna di nota coincide con il vantaggio rossoblù: al 10′ Di Gennaro batte un angolo sul secondo palo e trova la zampata di Saraniti per l’uno a zero ionico. Quattro minuti più tardi i ragazzi di Laterza trovano il raddoppio: Giovinco calcia dai trenta metri superando Loria che era fuori dai pali. La risposta del Monopoli arriva al 24’: il sinistro di Arena finisce oltre la traversa. Il Taranto va vicino al tris al 41’: malinteso tra Bizzotto e Loria, Giovinco prova ad inserirsi ma non trova l’attimo giusto per battere a rete. Il primo tempo finisce due a zero per i rossoblù, dopo un minuto di recupero.

Gli ospiti nel secondo tempo provano ad accorciare le distanze e vanno vicini al gol al 7: Starita dalla sinistra la mette in mezzo per il colpo di testa di Arena, Chiorra respinge compiendo un autentico miracolo. Il Taranto si chiude bene e riparte senza soffrire quasi nulla. Al 39’ gli adriatici provano a rendersi pericolosi dalla distanza: Hamlili tira e la sfera termina a lato. L’arbitro decreta la fine della gara dopo cinque minuti di recupero, dove non accade nulla e i rossoblù possono gioire per aver ritrovato la vittoria. Domenica i ragazzi di Laterza saranno di scena nello scontro diretto con il Messina.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 6 aprile 2022, ore 14.30

Serie C/C 2021/22 – recupero giornata 33

TARANTO-MONOPOLI 2-0

RETI: 10’ p.t. Saraniti, 13’ p.t. Giovinco

TARANTO (4-4-2): Chiorra – Riccardi, Zullo (25’ s.t. Benassai), Granata, Ferrara – Versienti, Di Gennaro, Labriola (25’ s.t. Cannavaro), De Maria – Giovinco (25’ s.t. Santarpia), Saraniti (40’ s.t. Civilleri). A disp.: Loliva, Antonino, Marsili, Falcone, Pacilli, Turi, Manneh, Mastromonaco. All. Giuseppe Laterza.

MONOPOLI (3-5-2): Loria – Arena, Bizzotto, Pambianchi – Viteritti (37’ s.t. Novella), Langella (18’ s.t. Hamlili), Vassallo, Morrone (1’ s.t. Borrelli), Guibre – Starita (18’ s.t. Bussaglia), Grandolfo. A disp.: Guido, Piccinni, Fornaser, D’Agostino, Romano, Nina, Natalucci, Quaini. All. Alberto Colombo.

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma (Zanellati – De Angelis; IV Vergaro).

NOTE: Ammoniti: Arena (M), Guiebre (M), Riccardi (T), Langella (M), Chiorra (T).

La nuova classifica del girone C di Serie C: Bari 75; Catanzaro e Avellino 62; Monopoli 61; Palermo 60; Virtus Francavilla 56; Foggia 54; Monterosi 47; Picerno 46; Turris 45; Catania, Juve Stabia e Latina 44; Campobasso 41; Taranto 40; Messina 37; Potenza 33; Paganese 32; F. Andria 30; Vibonese 21.