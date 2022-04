VIRTUS MATINO – Colpaccio al “Ventura” di Bisceglie, tre punti per continuare a lottare

La Virtus Matino è ancora viva. Batte in rimonta il Bisceglie a domicilio nel recupero della 28esima giornata e aggiunge tre punti di speranza alla sua classifica. I biancazzurri restano ultimi, ma il successo in terra biscegliese è come una dose d’adrenalina nelle vene, in vista anche delle prossime sfide.

Il match procede a bassi ritmi sino a metà della prima frazione. Si registra solo un tentativo di Rubino al 9′ con palla che lambisce il palo. Poi, al minuto 24, il Bisceglie passa: calcio piazzato di Cozza che serve Urquiza, colpo di testa letale e Leuci è battuto. Alla mezzora Izco trova il raddoppio, ma l’arbitro annulla su segnalazione del suo collaboratore, secondo il quale la palla era uscita dal campo al momento dell’assist di Acosta. La Virtus non si perde d’animo e prova a replicare, avanzando metro dopo metro e trova il pari al tramonto del primo tempo. Cross di Prete per la testa di Calò e palla in fondo che vale l’uno a uno. Per Calò è il primo gol stagionale in maglia biancazzurra.

Poco da segnalare sino al quarto d’ora della ripresa, quando, poi, arriva la doccia fredda per i locali: da quasi 30 metri, Inguscio batte in porta, tiro non trattenuto da Martorel e vantaggio per i salentini. Due volte Camporeale va vicino al pari, poi i locali protestano per un contatto in area ai danni di Rubino che l’arbitro non giudica punibile. Il Bisceglie preme ma non trova lo spunto vincente. All’ultimo minuto, poi, Meola salva sulla linea un tiro di Urquiza e mette in cassaforte il risultato per la sua squadra.

Coi tre punti odierni, il Matino accorcia sul Bisceglie, ora penultimo a -5; la quota playout è distante sette punti (Mariglianese e Nardò, 31 punti, ma entrambe, hanno delle gare da recuperare). Domenica prossima, sfida alla capolista Cerignola, ancora in trasferta.

IL TABELLINO

Bisceglie, stadio “G. Ventura”

mercoledì 6 aprile 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, recupero giornata 28

BISCEGLIE-VIRTUS MATINO 1-2

RETI: 24′ pt Urquiza (B), 45′ pt Calò (M), 16′ st Inguscio (M)

BISCEGLIE (4-3-3): Martorel; Rubino, Barletta, Urquiza, Farinola; Coria, Cozza (27′ st Tuttisanti), Crisci (19′ st Ferrante); Izco, Acosta, Sandomenico (12′ st Camporeale). A disp. Zinfollino, D’Angelo, Liso, Coletti, Ligorio, Fucci. All. Rufini.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Maxime (40′ pt Rantucho), Meola, Patronelli; Monopoli, Calò (27′ st Fina), Tarantino, Inguscio, Prete (34′ st D’Andria); Stauciuc, Morra (15′ st Palmisano). A disp. Caputo, Michel, Cimino, Gramegna, Mbengue. All. Branà.

ARBITRO: Vacca di Saronno.

NOTE: ammoniti Coria, Camporeale, Martorel (B), Maxime, Prete, leuci, Monopoli (M). Rec. 1′ pt, 6′ st.

La nuova classifica del girone H di Serie D: Cerignola 69; Francavilla 61; Bitonto 56; Fasano 52; Nocerina 48; Casertana, Gravina e Sorrento 47; Molfetta 42; T. Altamura 38; Lavello*, Nola* e Brindisi 37; Casarano 36; San Giorgio 33; Rotonda* 32 (-8); Nardò** e Mariglianese* 31; Bisceglie 29; V. Matino 24.

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)