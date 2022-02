CASARANO – Monticciolo: “Siamo una squadra con gli attributi. Matino? Altra battaglia, ci serve l’aiuto di tutti”

Il Casarano vince in rimonta con la Casertana e guadagna l’intera posta in palio al termine di una gara rocambolesca con tanti gol e tante emozioni.

“Una squadra che gioca contro la Casertana, va sotto di due reti e ribalta il risultato con questa voglia e con questa prepotenza – dice il tecnico rossoazzurro – è una squadra con gli attribuiti. Ora, andiamo avanti. Domenica ci aspetta un’altra battaglia in un’altra gara importantissima. Inutile dire che abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Soprattutto dei nostri tifosi, in particolar modo nei momenti difficili. Mi spiace se ho avuto una reazione stizzita nei confronti di qualcuno della tribuna, ma le contestazioni e i fischi, se devono esserci, vanno rinviati alla fine della gara. Durante la partita bisogna sostenere i ragazzi, perché non dimentichiamo che si tratta di ragazzi”.

Monticciolo ha speso parole di lode per Ribeiro, anticipando che domenica, con il Matino, giocherà da titolare, ma ha anche ribadito di avere a disposizione “sei attaccanti, tutti bravi che possono fare la differenza”.

Soddisfatto della prestazione e della vittoria anche l’autore della doppietta.

“La vittoria – dice Dambros – conta tanto. Sono contento di aver segnato due gol, ma vincere era più importante, anche perché abbiamo disputato diverse partite in cui meritavamo di più e non siamo riusciti a vincere”.

Molto deluso, sul fronte opposto, il tecnico campano ed ex Casarano Vincenzo Feola.

“Abbiamo regalato due rigori – taglia corto il mister – e il Casarano ha vinto con un solo tiro in porta. Mi spiace perché a tratti i miei ragazzi fanno cose belle, poi si spegne la luce e vanno in tilt. Se c’era una squadra che doveva vincere, era la Casertana. Abbiamo dominato la gara, ma alla fine abbiamo perso 3-2”.

(foto: A. Monticciolo)