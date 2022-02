SERIE D/H – Giudice sportivo, stangata per Mangione (Matino): le sanzioni disciplinari dopo la 24ª

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo le partite della 24esima giornata nel girone H di Serie D.

CALCIATORI – Quattro gare per Antonio Mangione (Virtus Matino, Per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario cagionando lieve fuoriuscita di sangue dal labbro); tre giornate per Andrea Mancini (San Giorgio, A gioco fermo, con atteggiamento minaccioso, poneva le mani sul collo di un calciatore avversario, intimandogli di riprendere subito il gioco); una gara per Savio Piarulli (Bitonto), Bamory Camara Papa (Fasano), Franco T. Sosa (Fasano), Facundo Urquiza (Bisceglie), Andrea Signorelli (Casarano), Davide Mansi (Sorrento), Bruno Barg Moser (T. Altamura), Flavio Lonoce (Bitonto), Sebastian F. Sanchez (Casarano), Fabrizio Ferrante (Francavilla).

ALLENATORI – Due gare per Ciro Danucci (Fasano, Per avere, al termine del primo tempo, raggiunto il Direttore di gara rivolgendogli espressioni offensive e minacciose; Veniva allontanato solo grazie al fattivo intervento del capitano e di un dirigente della propria squadra) e Gianmarco Dibenedetto (Team Altamura, “Per essere uscito dall’area tecnica avvicinandosi ad un A.A. protestando nei suoi confronti con termini irriguardosi”).

DIRIGENTI – Inibizione sino all’08-03-22 per Nicola Squicciarini (Team Altamura).

AMMENDE – 500 euro al Rotonda (indebita presenza, per l’intera durata della gara, di persona non autorizzata nell’area degli spogliatoi della società, prima e al termine della gara).

(foto: A. Mangione in azione – ph Coribello/SalentoSport)