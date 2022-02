SERIE C/C – Virtus Francavilla senza due titolari per il match contro il Catania: il Giudice sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della ventisettesima giornata del Girone C di Serie C:

GIOCATORI – Due giornate per Nicolas Bubas (Fidelis Andria), Claudio Manzi (Turris); una giornata per Massimo D’Angelo (Picerno), Rosario Bucolo (Potenza), Antonio Matera (Avellino), Stefano Scognamillo (Catanzaro), Raffaele Bianco (Bari), Giacomo Casoli (Fidelis Andria), Riccardo Idda (Virtus Francavilla), Federico Mastropietro (Virtus Francavilla), Francesco Salvemini (Potenza), Francesco Di Nunzio (Turris).

DIRIGENTI/STAFF TECNICO – Una giornata per Luigi Ferrara (Turris).

AMMENDE – 500 euro alla Turris per avere i suoi sostenitori lanciato una bottiglietta d’acqua.

Per Vibonese-Taranto, sospesa per nebbia al 5′ della ripresa, si attende che le due squadre trovino l’accordo per disputare la restante parte di gara, che sarà recuperata, probabilmente, o il primo o il secondo mercoledì del mese di marzo.