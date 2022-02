SERIE B – Giudice sportivo, quattro squalificati. In diffida Lucioni, ammenda per Ragusa

Mister Marco Baroni non potrà utilizzare Mario Gargiulo in Lecce-Crotone di domenica prossima. il Giudice sportivo lo ha squalificato insieme ad altri tre calciatori. L’ex Cittadella, quindi, ritornerà a disposizione per la seconda sfida consecutiva casalinga dei giallorossi, quella in programma mercoledì 23 febbraio alle 18.30 proprio contro la sua ex squadra. il dettaglio dei provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI – Una giornata per Janio Bikel (LR Vicenza), Mario Gargiulo (Lecce), Luca Ghiringhelli (Ternana), Aleandro Rosi (Perugia).

IN DIFFIDA – Fabio Lucioni (Lecce).

AMMENDE: ammonizione e 1.500 euro di multa per Antonino Ragusa (Lecce) per aver simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria.