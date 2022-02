CASARANO – Monticciolo: “Approccio sicuramente da migliorare, ma non abbiamo mai mollato”. Tedesco, dedica al fratello

Uno a uno col Lavello, per il Casarano arriva un punto che muove la classifica, dopo aver, comunque, giocato una buona prova.

“Abbiamo un problema con gli approcci. Ogni volta – commenta a caldo mister Alessandro Monticciolo – regaliamo 15-20 minuti agli avversari e poi, dopo, riprendiamo il filo logico, riprendiamo a giocare. Quella di oggi era una partita difficile, perché il Lavello è venuto qua a fare la sua gara, ci aspettava e ha chiuso tutte le linee di passaggio. Noi non siamo stati bravi nel superarle. Dopo 5 minuti abbiamo subito un gol dall’area piccola, poi dopo i ragazzi hanno fatto una grande partita e alla fine, nonostante il pareggio, sono stati applauditi dal pubblico che evidentemente ha apprezzato la reazione e l’impegno. Continua la serie positiva, peccato, perché venivamo da due vittorie e c’era la possibilità per fare la terza, ma abbiamo speso tanto e ci abbiamo provato sino alla fine. Sono soddisfatto per il carattere, sul piano qualitativo e sull’approccio dobbiamo migliorare. Ora ci aspetta l’Altamura, una squadra che sta facendo bene. A casa loro è difficile”.

Sul versante opposto, il tecnico del Lavello, mister Karel Zeman, ritiene che a conti fatti il pareggio sia un risultato giusto.

“Il pareggio è un risultato che ci può stare. Peccato – dichiara mister Zeman – perché eravamo in vantaggio e ci siam visti annullare due gol. Inoltre abbiamo fallito un’occasione a porta vuota. Anche il Casarano ha avuto l’occasione di vincerla, ma Chironi è stato bravissimo. Del resto, lo conosciamo. Abbiamo rinunciato a un under per avere Chironi in porta e ha salvato il risultato. Purtroppo, abbiamo innervosito la partita nel secondo tempo, non mi spiego il motivo, ma comunque, innervosendo l’avversario, l’abbiamo fatto rientrare in gara. Se avessimo continuato, avremmo potuto vincerla. Ma va bene così”.

Felice per il gol cercato e realizzato, Emmanuele Tedesco, che dedica la marcatura al fratello Mino.

“Non segnavo da Sorrento – dice l’attaccante rossoazzurro – e per un attaccante il gol è pane. Sto trovando poco spazio, ma questo è stato un nuovo inizio. Dedico questo gol a mio fratello Mino, che ha dato il suo addio al calcio. Per il futuro sarò sicuramente là a sudare la maglia ogni domenica e farò di tutto perché il gol diventi un’abitudine”.

(foto: A. Monticciolo, ©FB Casarano)