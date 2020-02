CASARANO – Maci, Bitetto e Favetta suonano la carica. Obiettivo playoff

Quella di misura con il Foggia è stata una vittoria meritata per i rossoazzurri, reduci da una settimana particolarmente intensa.

“La vittoria – dichiara il tecnico Dino Bitetto nel post gara – ci sta tutta dopo una partita giocata molto bene da entrambe le squadre, soprattutto da parte nostra, con una ritrovata sana cattiveria agonistica. La gara è stata equilibrata anche se in una fase il Foggia stazionava nella nostra metà campo e forse pensava di poter segnare la rete che l’avrebbe proiettato al quarto successo consecutivo. Invece in quel frangente sono stati molto incisivi e veloci i nostri attaccanti nell’arrivare alla conclusione realizzando il gol che ci ha permesso di impreziosire la nostra prestazione. L’obiettivo playoff non l’abbiamo mai perso di vista. Noi siamo quelli di oggi, non quelli di Sorrento, e abbiamo dimostrato di essere più forti di altre volte in cui avevamo anche vinto”.

Soddisfatto della gara e della propria prestazione anche l’autore del gol vittoria, Ciro Favetta.

“Sono stato bravo – commenta la punta del Casarano – a spostarmi il pallone centralmente, ho calciato forte e poi una piccola deviazione di un difensore dauno. Ciro Foggia è andato verso la palla, ma senza toccarla e ha tratto in inganno il portiere. In questa settimana abbiamo fatto ancora di più gruppo per affrontare la partita nel migliore dei modi e la vittoria credo sia meritata. Questo è un gruppo che ha gli attributi per affrontare questo campionato: la vittoria di oggi è una grandissima risposta dopo una settimana molto particolare e difficile. Faccio i complimenti a tutti quanti noi per la gara affrontata. Voglio ringraziare anche i tifosi che, nonostante fossero fuori, ci hanno dato tanta carica mentre eravamo negli spogliatoi”.

Sguardo rivolto al futuro da parte del presidente Giampiero Maci.

“E’ stata – dice il presidente – una settimana emotivamente molto intensa, venivamo da una debacle, vissuta in maniera particolare per la contestazione che abbiamo giustamente subìto da parte dei tifosi. Ma il calcio ci insegna questo e altro: ci sono momenti di grande sconforto e una settimana dopo si può esultare tutti insieme per una bellissima vittoria contro un Foggia che si è confermata squadra di grande carattere e che non a caso occupa il secondo posto. Oggi mi è piaciuta molto l’intensità, l’attenzione, il non mollare mai. Speriamo ora di dare continuità, lavorando intensamente e con la consapevolezza dei nostri mezzi e che il nostro è un progetto triennale. Non esaltiamoci dopo questa vittoria, dobbiamo restare umili per raggiungere l’obiettivo playoff”.