GIOVANILI – La Spal di Jonathan Binotto trionfa nella XVII edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14

Si terrà lunedì 3 febbraio alle 11, la presentazione della diciassettesima edizione del “Trofeo Caroli Hotels Under 14”, torneo internazionale di calcio giovanile per Giovanissimi fascia B (nati nel 2006) che si giocherà sui campi di Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Racale, Collepasso, Poggiardo, Taurisano, Ugento, Tricase, Melpignano, Lecce (Cavallino – Kick Off), Parabita (Heffort), Galatina, Melendugno, San Donato di Lecce e…