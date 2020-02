NARDÒ – Foglia Manzillo nel post-Brindisi: “Soddisfatto del risultato, in questo momento non riusciamo a fare di più”

È un Foglia Manzillo soddisfatto quello che al termine del derby del Fanuzzi, analizza il risultato ottenuto dai suoi ragazzi. “È stata la partita che mi aspettavo – racconta il tecnico granata nel post partita -, contro un Brindisi forte, che poteva contare su un Montinaro in più, situazione che non avevamo previsto. I primi venti minuti sono stati di grande sofferenza e se avessimo preso gol in quel momento sarebbe stato un problema. Dopo non abbiamo più concesso nulla, colpendo anche una traversa con Calemme. Devo comunque ritenermi soddisfatto del risultato, in questo momento non riusciamo a fare di più, anche perché ora in attacco non siamo molto pericolosi. I risultati delle avversarie – prosegue – per noi sono pessimi, considerando il fatto che tutti noi cerchiamo la salvezza diretta, ma c’è sempre un penultimo posto che fa paura; se qualcuno storce il naso, non capisce ciò che questi ragazzi stanno facendo. Oggi (ieri ndr), siamo scesi in campo con sei under, perché non guardiamo mai la carta d’identità ma il momento di forma; onestamente guardando la distinta del Brindisi mi sono un po’ spaventato, si tratta di una squadra molto forte, perciò ripeto mi ritengo soddisfatto del risultato”.

In chiusura Foglia Manzillo parla di un importante rientro: “Pantano non giocava da 40 giorni, lo avevo visto bene in settimana, ha retto per oltre novanta minuti; per noi è un calciatore importante, forte tecnicamente e carismatico, che completa un reparto che anche in sua assenza – conclude – è riuscito a fare bene”.