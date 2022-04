CASARANO – Il Sorrento dilaga nella ripresa. Campanello d’allarme per i rossazzurri

Il Casarano prosegue nel periodo di magra. Perde anche a Sorrento per 3-0 e ora il cuscinetto sulla zona rossa si fa sempre più esiguo.

Dopo un primo tempo equilibrato, col Casarano in grado di tenere testa ai suoi avversari (e sprecone con Atteo davanti al portiere), i costieri indirizzano la gara sui propri binari a partire dall’11’ della ripresa, trasformando un rigore con Ripa per fallo di Sanchez su Cassata.

Al 14′, il Sorrento raddoppia con Petito che riceve palla da Ripa, s’invola verso la porta di Iannì e lo batte senza pietà. Poco dopo la mezzora, il tris campano: Petito restituisce l’assist a Ripa che scavalca Iannì in uscita e deposita in porta il punto del 3-0.

Poco male per i rossazzurri che, dopodomani, avranno subito l’opportunità per rifarsi, ospitando il Nardò nel derby del Capozza. Una partita delicatissima per entrambe le formazioni, anche se è la squadra dell’ex De Candia a dover fare punti a tutti i costi.

IL TABELLINO

SORRENTO-CASARANO 3-0

RETI: 11′ st rig. e 32′ st Ripa, 14′ st Petito

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Manco (39′ st Petrazzuolo), Cacace, Mansi; Rizzo F., La Monica, Virgilio, Cassata (30′ st Diop); Marcianò (4′ st Petito), Gargiulo (38′ st Romano V.); Ripa (36′ st Tedesco G.). All. Cioffi.

CASARANO (3-4-1-2): Iannì; Mele (8′ st Dellino), Rizzo G., Sanchez; Dambros Lor. (33′ st Perdicchia), Fontana, Logoluso, Raimo; Avantaggiato (38′ pt Atteo); Dambros Lu. (21′ st Santarcangelo), Prinari (1′ st Tedesco E.). All. Monticciolo.

ARBITRO: Foresti di Bergamo.

(foto: un’immagine della gara d’andata – ph SalentoSport)