NARDÒ – Sfortuna e ingenuità: sconfitta-beffa a Francavilla in Sinni

Una sconfitta che brucia quella riportata dal Nardò sul campo del Francavilla in Sinni. La squadra di De Candia è stata in grado di tenere testa alla più quotata avversaria per quasi tutta la gara, ma ha pagato a caro prezzo la paura di vincere e anche qualche indecisione difensiva.

Dopo un primo tempo senza grossi spunti, con un’azione offensiva per parte, il Nardò passa in vantaggio proprio in zona recupero, per via di un autogol di Di Ronza.

La replica dei lucani è feroce in avvio di ripresa: al 5′ Croce batte Petrarca, sfruttando un bell’assist di Cristallo. Il Nardò risponde subito con una punizione di Masetti su cui Prisco compie un mezzo miracolo, poi passa in superiorità numerica per via dell’espulsione di Cristallo al 19′.

Nemmeno un minuto, però, e il Francavilla è in vantaggio, seppur in dieci: errore della difesa granata, tiro di Nolè con palla sul palo e poi in fondo al sacco per il 2-1 locale. Attorno alla mezzora, Prisco ancora protagonista con un grande intervento su un colpo di testa di Puntoriere, che, quattro minuti dopo, trasforma un rigore e fissa il punteggio sul 2-2. Lo stesso Puntoriere, però viene espulso poco dopo, riportando le due squadre in parità,, anche dal punto di vista numerico. A cinque dalla fine arriva il colpo letale dei lucani: punizione di Melillo, Petrarca non riesce a intervenire, palla dentro per il 3-2 finale.

Il Nardò rimane inchiodato a 28 punti. Mercoledì prossimo, il derby di Casarano, potrà dire tanto sulle sorti dei granata.

IL TABELLINO

FRANCAVILLA IN S.-NARDÒ 3-2

RETI: 46′ pt aut. Di Ronza (N), 5′ st Croce (F), 20′ st Nolè (F), 34′ st rig. Puntoriere (N), 39′ st Melillo (F)

FRANCAVILLA IN S. (3-5-2): Prisco, Di Ronza, Russo, Ferrante; Cristallo, Melillo (40′ st Cabella), Ganci, Petruccetti (37′ st Gentile), Antonacci (29′ st Polichetti); Nolè (22′ st Vaughn), Croce (48′ st De Marco). All. Ragno.

NARDÒ (4-4-2): Petrarca; Trinchera, ROmeo, Masetti (27′ st Cavaliere), Mariano (27′ st Alfarano); De Giorgi, Cancelli, Valzano, Caracciolo; Cristaldi, Puntoriere. All. De Candia.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo.

NOTE: espulsi Cristallo (F) al 19′ st, Puntoriere (N) al 36′ st.

(foto: archivio, Coribello/SalentoSport)