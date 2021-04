CASARANO – Il Gravina di De Candia espugna il “Capozza”, il primo posto scappa via

Il Casarano, orfano di Pagliai, Rodríguez e Sansone, macina gioco e costruisce azioni da gol, ma a portarsi a casa i tre punti è il Gravina dell’ex Pasquale De Candia; un Gravina giovane, cinico e ben disposto in campo.

Primo tempo ad alta intensità, con giocate rapide e azioni in velocità. Casarano subito pericoloso. Al 1’ collo pieno di Favetta in area. Pallone fuori di poco.

Al 5’ provano a replicare gli ospiti, con Terrevoli che entra in area dalla sinistra e calcia in porta. La conclusione è debole e centrale. Blocca senza patemi d’animo Pitarresi. All’8’ nuova botta di Favetta, ma ancora una volta fuori misura. Al 19’ calcio di punizione dal limite per fallo su Favetta. Batte Mincica. Tiro a girare che va a sfiorare il palo alla sinistra del numero uno ospite. Al 21’ si rifanno vedere gli ospiti. Cianci entra in area e serve all’indietro per l’accorrente Chiaradia, la cui conclusione è largamente fuori misura. Al 26’ nuovo calcio di punizione per il Casarano, nuova conclusione di Mincica, questa volta da posizione molto più arretrata. Traiettoria di poco alta. Azione convulsa, al 27’, la palla giunge a Feola, in area, che calcia a botta sicura, ma Chiavazzo riesce a far muro. Al 29’ Mincica tenta la conclusione al volo. Ma il destro del furetto siciliano non inquadra la porta. Al 40’ la più nitida occasione da gol sino a questo momento: assist per Santoro, che, a porta vuota, manda la sfera alta sulla traversa. Nel minuto di recupero violenta conclusione di Mincica dal limite, ribattuta da un difensore ospite. La prima frazione di gara si conclude sul parziale di 0-0, ma sul piano delle occasioni è il Casarano a dover recriminare.

La ripresa si apre con il Casarano in avanti che però non riesce a pungere e allora ne approfitta il Gravina alla sua prima ed unica occasione. Al 65’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pallone tagliato in area piccola, allunga la gamba Gilli per deviare il pallone quel tanto che basta per beffare l’incolpevole Pitarresi.

Gli ospiti prendono fiducia, come dimostra la successiva azione del Gravina che per due volte prova a siglare la seconda marcatura con Gjonaj, ma senza esito.

Il Casarano cerca di raddrizzare la gara con la premiata coppia Ficara e Negro, protagonista della rimonta con il Nardò. Al 72’ è proprio Ficara a provarci per due volte, ma la difesa barese ribatte in entrambe le occasioni. Al 79’ Messori dalla distanza chiama Pitarresi alla parata in tuffo. Nei minuti finali è un assalto rossoazzurro alla porta gialloblu. Con due presunti falli di mano in area da parte del Gravina non ravvisati dal direttore di gara. All’89’ Ficara mette dentro per Longo, ma è bravo ad anticipare l’estremo difensore ospite. La gara termina sul punteggio di 1-0 per gli ospiti, mentre il Casarano vede allontanarsi la vetta della classifica.

Domenica prossima, per la 28esima giornata, trasferta a Cerignola.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 25 aprile 2021, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – recupero giornata n. 21

CASARANO-GRAVINA

RETI: 66’ Gilli

CASARANO (4-3-1-2): Pitarresi; Quacquarelli (74’ Galfano), Argento, Mattera, Longhi; Giacomarro (82’ Figliomeni), Atteo (56’ Tascone), Feola; Mincica (65’ Negro); Santoro (65’ Ficara), Favetta. A disp. Guido, D’Andria, Lobjanidze, Bruno. All. Orlandi.

GRAVINA (3-5-2): Pagkratis; Gilli (69’ Nocerino), Dentemaro, Chiavazzo; Toskic, Gjini (74’ Ben Khalek), Terrevoli, De Feo (60’ Messori), Chiardia; Abajian, Cianci (59’ Gjonaj). A disp. Martellone, Correnti , Alfarano, De Leonardis, Daddabbo. All. De Candia.

ARBITRO: Caridola di Milano. ASSISTENTI: Perali di Chiari e Facchini di Bologna

NOTE: giornata serena, 21 gradi, terreno in buone condizioni; Ammonizioni: Gjini, Nocerino, Messori (G), Argento (C). Espulsioni: nessuno. Recuperi: pt. 2’; st. 5’.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA