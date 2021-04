SERIE D/H – Risultati dei recuperi e nuova classifica

Il Casarano dice definitivamente addio ai sogno di primo posto e di promozione diretta. i rossazzurri cadono in casa, battuti per uno a zero dal Gravina dell’ex Pasquale De Candia, il tecnico del triplete delle Serpi 2018-19.

Tutto facile per il Nardò che si riscatta dalla sconfitta del “Capozza”, rifilando una cinquina al Real Aversa.

Il Picerno, vincendo ad Altamura, passa al secondo posto provvisorio.

NARDÒ-REAL AVERSA 5-0

19′ ROmeo, 30′ Nicolao, 36′ Caputo, 50′ Tornros, 83′ Cancelli

CASARANO-GRAVINA 0-1

66′ Gilli

TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO 1-2

5′ Nossa (P), 14′ auto. Lanzolla (P), 63′ Baradji (A)

—

CLASSIFICA: Taranto* 54 – Az Picerno 49 – Casarano 48 – F. Andria 46 – Lavello 45 – Bitonto* 41 – T. Altamura** e Nardò** 40 – Molfetta* 38 – A. Cerignola 37 – Sorrento 35 – Fasano* 27 e Francavilla 27 – Real Aversa** e Brindisi 25 – Gravina* 23 – Puteolana* 20 – Portici 19.

—

PROSSIMI RECUPERI (28.04 ore 15): Bitonto-Team Altamura, Nardò-Fasano, Real Aversa-Taranto

PROSSIMO TURNO (giornata 28 – 02.05 h 15): Bitonto-Brindisi, A. Cerignola-Casarano, Molfetta-Fasano, Francavilla-Gravina, T. Altamura-Nardò, Az Picerno-Puteolana, Lavello-Real Aversa, Portici-Sorrento, F. Andria-Taranto.