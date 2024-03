CASARANO-FASANO – Tutto facile per le Serpi, cinquina rossazzurra al “Capozza”

Caporetto dei biancoazzurri a Casarano, con gli uomini di mister Laterza che liquidano la pratica Fasano con un secco 5-0.

Al 6’ Diop, servito da Versienti, salta un avversario e mette al centro un’ottima palla per Perez, provvidenzialmente anticipato dalla difesa ospite che si rifugia in angolo. Al 10’ il Casarano passa in vantaggio con Guastamacchia che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trafigge di sinistro l’incolpevole Lazar. Al 21’ i rossoazzurri hanno l’occasione di raddoppiare, ma Perez, messo a tu per tu con l’estremo difensore ospite, cerca il colpo sotto e spedisce la sfera direttamente sul fondo. Al 26’ azione corale del Casarano: Versienti recupera la sfera a centrocampo, si accentra e cede a Gjonaj, che tenta la conclusione di potenza. Il tiro è forte, ma centrale e Lazar riesce a respingere. Al 29’ reazione del Fasano con Battista che ci prova dalla distanza, ma la sfera che termina di poco a lato. Al 32’ nuova occasione per i padroni di casa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, prima ci prova in rovesciata Diop, poi Marconato che dal limite non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Negli ultimi dieci il Casarano ci riprova con Diop e Versienti, ma senza fortuna. La prima frazione di gara termina sul parziale di 1-0 per i rossoazzurri.

La ripresa si apre con il Casarano in avanti. Al 48’ Perez fa sponda per l’accorrente Gjonaj che da posizione favorevole lambisce il palo alla destra di Lazar. Al 55’ altra azione corale firmata da Diop, Perez e Gjonaj. Ancora una volta sventa Lazar. Il raddoppio giunge al 69’ con il casaranese Legittimo che finalizza nel migliore dei modi un calcio d’angolo calciato da Marconato. Dopo appena cinque minuti il Casarano cala il tris, con Corvino che entra in area, resiste alla pressione della difesa e, spalle alla porta, serve Perez. Il numero 8 rossoazzurro lascia partire un tiro potente a angolato che non lascia scampo al portiere fasanese. All’80’ la reazione del Fasano passa per i piedi di Melillo, la cui conclusione viene respinta da Pucci. All’83’ cavalcata del neoentrato Citro che, palla al piede, entra in area e cerca di sorprendere il portiere in uscita con una conclusione a scavalcare. All’85’ contropiede del Fasano, ma Pucci non si fa beffare dalla conclusione di Calabria, respingendo con i piedi. Allo scadere, giunge il poker. A siglarlo, al termine di un batti e ribatti in area, è il neoentrato Citro. Nel recupero c’è ancora tempo per un altro gol. A realizzarlo con un bellissimo tiro a giro sul palo lontano l’ex Corvino.

Domenica prossima il Casarano sarà impegnato in trasferta con l’Angri. Impegno casalingo per il Fasano contro il Gravina.

—-

IL TABELLINO

Casarano, Stadio “G. Capozza”

domenica 10 marzo 2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 26

CASARANO-FASANO 5-0

RETI: 10’ Guastamacchia, 69’ Legittimo, 74’ Perez, 90’ Citro, 90+2’ Corvino

CASARANO: Pucci, Nunez, Giannini, Legittimo, Perez (78’ Gambino), Gjonaj (60’ Corvino), Versienti (78’ Citro), Guastamacchia, Marconato, D’Alena (63’ Emmanouil), Diop (84’ Rajkovic). A disp.: Carotenuto, Falcone, Celli, Thiandoum. All. Laterza.

FASANO: Lazar, Tessitore, Brignola (88’ Esposito), Pambianchi, Lezzi (70’ Losa), Aprile, Battista (76’ Lorenzo), Ganci, Persano (70’ Dorato), Melillo, Calabria (85’ Kola). A disp.: Semeraro, Barellini, Quazzico, Caragnulo. All. Tiozzo Peschiero.

ARBITRO: Giovanni Castellano della sezione di Nichelino. Assistenti: Marco Di Bartolomeo della sezione di Campobasso e Roberto Lembo della sezione di Valdarno.

NOTE: Cielo coperto. Giornata ventosa. Temperatura: 15 gradi. Ammoniti: 30’ Battista (F), 49’ Gjonaj (C), 77’ Melillo (F), 80’ Pambianchi (F). Espulsi: -. Recupero: 2’ pt; 5’ st.

