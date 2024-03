LECCE – Durissima nota del club verso D’Aversa: “Ferma condanna, gesto contrario ai valori sportivi”

Durissima nota dell’Us Lecce sulla testata di D’Aversa a Henry a gara finita.

“L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport”.

Da quanto trapela dal Via del Mare, la società sembra orientata a riflettere sulle sorti del tecnico abruzzese, riservandosi qualche ora per decidere se confermargli, o meno, la fiducia. Da sottolineare anche che il rapporto tra tifosi e allenatore è ai minimi termini: la Curva Nord l’ha invitato pubblicamente a farsi da parte, con l’applauso del Via del Mare.