CASARANO – Domenica di riposo, ma è in arrivo un trittico dall’alto coefficiente di difficoltà

Sarà una domenica senza calcio per il Casarano ma le prossime due settimane diranno molto sulle sorti della corsa alla vetta della classifica del girone H di Serie D.

Mercoledì scorso è arrivata l’ufficialità del rinvio di Casarano-Gravina che si sarebbe dovuta giocare domenica al “Capozza”. La compagine barese, con un gruppo fortemente decimato dal Covid, ha chiesto e ottenuto l’ennesimo rinvio, portando a sei il numero delle gare da recuperare nelle prossime settimane. Tra l’altro, il club murgiano non resta con le mani in mano e, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Guido Abayian, ex Taranto. I gialloblù sono, senza dubbio, la squadra che più è stata colpita dal virus.

Il Casarano, quindi, tornerà in campo mercoledì 10 marzo per sfidare al “Città degli Ulivi” il Bitonto, che insegue le Serpi a quattro punti di distanza e che, dopo il sorprendente stop interno contro la Puteolana del 10 febbraio, ha saputo riprendersi e portare a casa tre vittorie e due pareggi nelle successive cinque gare, battendo, tra l’altro, anche il Taranto nel penultimo turno.

Dopo la partita coi neroverdi, il Casarano è atteso dalla sfida col Sorrento al “Capozza”, in programma per domenica 14 marzo (aggiornamento: il match è stato rinviato a mercoledì 17 per le posivitità in casa Bitonto), per poi giocarsi una grossa fetta di Serie C nello scontro diretto dello “Iacovone” contro il Taranto, previsto per domenica 21 marzo.

Un trittico di gare dal coefficiente di difficoltà decisamente alto per Santoro e compagni che devono ricominciare a marciare speditamente per mettersi, definitivamente, alle spalle, sia la sconfitta con l’Aversa, sia il mezzo passo falso di Fasano di domenica scorsa.

(foto: archivio, ©G. Garofalo)