LECCE – Esperienza Maggio: “Serve serenità per far crescere i giovani e ritrovare continuità”

Sempre titolare dal suo arrivo in giallorosso, Christian Maggio è stato tra i migliori del Lecce nell’ultimo mese. Oggi, anche di questo, ne ha parlato in conferenza stampa.

L’ex Benevento è partito proprio dal suo ottimo impatto: “Il fatto di essermi inserito subito bene ha agevolato le mie prestazioni. Al di là dell’età venivo da un periodo in cui giocavo poco e dovevo capire la mia condizione a livello di ritmo partita per riuscire ad integrarmi al meglio in campo non appena ve ne fosse bisogno. Grazie all’aiuto in termini di positività, voglia e giovinezza del gruppo mi sono però inserito benissimo sin dalla prima partita”.

Sui tanti baby talenti in rosa: “C’è più di un giovane che mi ha fatto impressione dei giallorossi. D’altronde il lavoro del direttore è sotto gli occhi di tutti, è esperto sotto questo punto di vista e ne ha portato tanti bravi, indicare un nome in particolare sarebbe difficile. Penso ai vari Rodriguez e Hjulmand, così come gli altri, i quali lavorando duramente e con serenità possono davvero arrivare molto lontano. Lavorare con le pressioni non è mai facile”.

L’attenzione si è poi spostata sul difficile momento che sta vivendo la squadra: “Non siamo contenti, speravamo soprattutto nelle ultime due gare di portare a casa qualche punto in più. Sappiamo però che il campionato di Serie B è molto strano, pieno di sorprese ed incognite. Le brutte figure sono sempre dietro l’angolo, bisogna soprattutto trovare continuità. Lecce è una piazza importante e forse i tanti giovani sentono un po’ troppo la pressione, non riuscendo a raccogliere il meglio. Per questo dobbiamo crescere attraverso il lavoro”.

Gli obiettivi restano però alla portata: “Credo che anche il discorso promozione diretta sia totalmente aperto per noi, perché Empoli a parte non vedo una squadra in grado di allungare al secondo posto. Se non riusciremo ad arrivare lì davanti, ci giocheremo però le nostre chance attraverso i playoff. Vogliamo fare bene ed ottenere il massimo da questo campionato”.

Sul prossimo avversario: “Con la Reggiana mi aspetto una partita difficile come tutte lo sono state fino ad adesso. I granata si sono rinforzati ottenendo anche risultati molto positivi. Sono squadra che si difende bene puntando molto sulle ripartenze, noi dobbiamo essere più bravi a concretizzare il gioco prodotto per evitare sorprese di sorta”.

(foto: C. Maggio, ©SalentoSport/Coribello)