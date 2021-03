VOLLEY A3/m – Galatina, occhio! Arriva un Pineto giovane, di valore e dal dente avvelenato

Match delicato quello che attende l’Olimpia Sbv Efficienza Energia Volley Galatina nel weekend. Al PalaIngrosso di Taviano, infatti, si presenterà l’Abba Pineto, formazione che, nelle ultime due gare, ha subito altrettante sconfitte e che le proverà tutte per avvicinare il duo di testa Galatina-Grottazzolina.

Nelle quattro giornate che portano alla conclusione della sessione regolare del torneo, il calendario propone tre scontri diretti tra le prime tre in graduatoria, frutto di una regia casuale ma intrigante. I risultati potrebbero scombussolare le attuali posizioni con Galatina che dovrà affrontare in prima battuta, domenica 7 marzo, la compagine teramana partita a razzo nel girone di ritorno con 5 vittorie su 5 e poi bloccatasi contro Aversa e Palmi.

Se nella gara in terra campana le precarie condizioni fisiche dell’opposto Morelli, sostituito dall’argentino Zornetta, hanno fatto pendere la bilancia a favore del sestetto di casa, nella gara casalinga contro Palmi il gruppo guidato da mister Rosichini, con tutti gli effettivi a disposizione, ha ceduto al sestetto calabrese in cui hanno giganteggiato i due centrali Remo e Porcello.

Compagine giovane quella di Pineto, età media 24 anni, che ha nell’opposto Morelli, nel palleggiatore Partenio e nell’italo argentino Zornetta gli atleti più esperti. Completano la formazione i laterali Held e Cattaneo, i centrali Trillini ed Orazi e il libero Cappio, con Catone, Marcotullio, Lalloni, Meleddu e il leccese Giaffreda pronti, all’occorrenza, a dare le sostituzioni.

Motivazioni agonistiche e conti aritmetici che consentono ancora di scalare la classifica, sono le componenti con cui Partenio e compagni animeranno la gara. Dovranno confrontarsi però con la diagonale Giannotti e Parisi attorno a cui svetteranno Elia e Musardo da posto tre, i guastatori Lotito e Maiorana da posto quattro, coordinati dalla regia difensiva di un attentissimo Torchia.

Per tutti gli appassionati e tifosi di Olimpia Sbv Galatina l’appuntamento per la telecronaca dell’incontro, trasmessa in streaming su Lega Volley.tv è per le ore 16 dal PalaIngrosso di Taviano.

La direzione arbitrale affidata al 1° arbitro Davide Morgillo in coppia con il secondo Mariano Gasparro, sarà supportata al video check da Massimiliano Simone e al referto elettronico da Sara Marsano.

—

Classifica: Galatina 43 – Grottazzolina 42 – Pineto e Tuscania 38 – Aversa 28 – Modica 27 – Sabaudia 24 – Palmi 21 – Roma 20 – Lecce 16 – Ottaviano 13 – Aci Castello 8.

Prossimo turno (giornata n. 8 rit. – 7 mar.): Sabaudia-Grottazzolina, Ottaviano-Roma, Modica-Palmi, Aversa-Lecce, Tuscania-Aci Castello, Galatina-Pineto.

(foto: la Sbv Olimpia Galatina, archivio ©Pignatelli)