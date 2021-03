LECCE – Pisacane ritorna in gruppo, ma Paganini rallenta: il report dal Via del Mare

Secondo allenamento quest’oggi per il Lecce in vista della trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove, domenica sera alle ore 21, affronterà la Reggiana.

La notizia positiva della sessione pomeridiana odierna, svolta al Via del Mare, è il rientro in gruppo di Fabio Pisacane, che, da qualche giorno, si allenava in differenziato, non utilizzato da mister Eugenio Corini nelle ultime due sfide contro Pescara e Virtus Entella. Assente Calderoni, hanno lavorato a parte anche oggi i soliti Dermaku e Listkowski, oltre a Vigorito. All’elenco dei calciatori che hanno svolto seduta personalizzata, si è aggiunto oggi Paganini per via di un affaticamento muscolare.

Domani è in programma un’altra seduta pomeridiana, sempre al Via del Mare.

Intanto è stato designato l’arbitro per Reggiana-Lecce: sarà Alberto Santoro di Messina, alla prima in una gara dei giallorossi.

(foto: Fabio Pisacane, ©SalentoSport/Coribello)