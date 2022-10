CASARANO – Costantino: “Ci siamo complicati la vita nel primo tempo, poi abbiamo dominato”

Non fa drammi, il tecnico Giovanni Costantino, a seguito del pareggio casalingo con il Barletta.

“Penso – dichiara l’allenatore dell’intervista post-gara – che abbiamo giocato i primi 15 minuti peggiori del campionato. Il Barletta ha speso tanto nel primo tempo, poi ha pagato nella ripresa. Siamo usciti alla distanza. Dopo esserci sistemati meglio, abbiamo pareggiato e rischiato di vincere. Alla fine, il pari è giusto. Questa squadra ha un valore straordinario, con tifosi splendidi che ci hanno sostenuto durante la gara. Terzo pari in casa? Non è un problema di casa o trasferta, ogni match va contestualizzato. Nel primo tempo ci siamo complicati la vita, poi abbiamo avuto il dominio del gioco contro una squadra di tutto rispetto“.

Di risultato giusto parla il ds Francesco Montervino, che ha colto la palla al balzo per chiarire alcune questioni.

“Risultato giusto – dichiara il direttore sportivo – in una gara combattuta tra due squadre forti. Dopo venti minuti ci siamo sistemati in campo. Ci sono tante squadre in pochi punti e non esistono avversari deboli. Dopo di che, se si pensa che il Casarano debba essere primo in classifica dalla prima all’ultima giornata, è fuori strada. Non abbiamo mai dichiarato che avremmo stravinto il girone. Finora siamo ancora imbattuti e stiamo seguendo una linea importante. In passato si è sbagliato tanto, mi pare. Quindi, ammiro chi ci sostiene, quei tifosi, tra i mille presenti allo stadio, che ci acclamano e non quelli che fanno i presuntuosi. Non accetto consigli, sappiamo quello che c’è da fare e vedremo dove saremo a dicembre, quando si riaprirà il mercato. Ricordiamoci che nulla è dovuto, c’è da sudare e lottare e la presunzione, al contrario, non fa parte di noi.”