VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 30.10.2022, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 4): P. Matese-Casoria 1-3, Leverano-Taviano 3-0, Pozzuoli-Athena NA 3-0, Galatone-Grottaglie 1-3, Pomigliano-SBV Galatina 3-1, Marigliano-Joivolley Gioia DC3-0, Meta Torre Annunziata-Mesagne 3-0.

CLASSIFICA: Leverano, Grottaglie 12 – Joivolley Gioia, Pozzuoli 9 – Galatone, SBV Galatina, Pomigliano, Athena NA 6 – Casoria, Taviano 5 – Marigliano 4 – Meta Torre Ann. 3 – Pol. Matese 1 – Mesagne 0.

PROSSIMO TURNO (5-6 nov.): Casoria-Leverano, Taviano-Pol. Matese, Athena NA-Galatone, SBV Galatina-Pozzuoli, Grottaglie-Pomigliano, Mesagne-Marigliano, Joivolley Gioia-Meta Torre Ann.

(US SBV Galatina – Piero de Lorentis) – Ritorna a mani vuote dalla trasferta napoletana l’Olimpia Sbv, dopo aver messo tanta grinta nel primo set vinto per 25-23 e aver dato l’impressione di poter battagliare per un risultato positivo. Nell’avvio ad handicap della seconda frazione in cui accusa un 6-1 tagliagambe, la reazione della compagine salentina si concretizza con una P6 efficace che vale prima un 11-9 e poi un 20-18 che tiene aperta la gara. Inspiegabilmente la squadra perde competitività, crolla in alcuni fondamentali e le conclusioni di un Ammirati immarcabile scavano un divario incolmabile che assegna (25-18) la parità dei set. Nell’intervallo le direttive di mister Monaco sembrano rimettere in carreggiata la formazione capitanata da Zanette che apre un break di +4 sul punteggio di 7-11, punito con un rosso sventolato al tecnico galatinese. Sanzione incomprensibile arrivata dopo una conclusione a favore dei salentini, che non avevano motivo di innescare alcuna protesta, se non per una precisazione fatta rilevare dal tecnico ospite nei termini e modi consentiti. Ma così non è stato. L’ace di Scita sul 9-13 è l’ultima fiammata dell’Olimpia Sbv che concede un break da baratro (+8) ai padroni di casa, abili a capovolgere il punteggio (17-15). D’Alba con un muro ad uno su Ammirati stabilisce la parità (20-20), mentre un lodevole Zanette con il punto numero 23 accende qualche speranza di riagguantare il set. Brucia le speranze blucelesti un sontuoso Ammirati, cercato ripetutamente dal suo regista Coppola, che però non sbaglia e porta la sua squadra sul 2-1. Nel quarto set Galatina non morde e perde grinta. Calano le percentuali di ricezione positiva e la difesa vacilla, nonostante Pacelli provi a tenere agganciata alla partita la sua squadra. Lo scoramento nella compagine salentina è inversamente proporzionale all’entusiasmo con cui il Pomigliano va ripetutamente a segno chiudendo la gara con un 25-18 inappellabile. Essersi smarriti così nei momenti cruciali è il tema su cui s’incentrerà l’analisi della gara da parte di mister Monaco, unitamente alle valutazioni tecniche, nella settimana prossima alla ripresa degli allenamenti. Ritrovare la condizione è tassativo per il gruppo galatinese, soprattutto alla luce di quanto offre la quinta giornata che vede ospite al PalaPanico una temutissima Pozzuoli, candidata alla promozione.

(US Volley Leverano – Alessio Quarta) – La BCC Volley Leverano cala il poker battendo con un netto 3-0 la Pag Volley Taviano nella quarta giornata del girone H di Serie B, seconda sfida consecutiva in casa. I gialloblù di coach Andrea Zecca hanno menato le danze per l’intera durata del match, soffrendo soltanto nel primo game, poi nei successivi set non c’è stata grande storia, con la ricezione avversaria messa continuamente in ambasce dai servizi ficcanti di Orefice e compagni che partono subito forte con un parziale di 3-0 firmato da un doppio Scrimieri e da Marzo. L’ex Serra mette a segno due muri consecutivi che riportano la sfida in parità sul 4-4. I padroni di casa provano di nuovo a scappare con Marzo, ma vengono riacciuffati da un ace di Lotito sul 10-10 che costringe Zecca a chiamare time out. Il nuovo vantaggio gialloblù è firmato da Marzo con una splendida pipe, Maiorana prova a tenere in vita i suoi con un muro su Orefice per il 20-18. Per Taviano è l’ultimo afflato, spento da un sontuoso muro di Scrimieri su Lotito per il 25-20. Gli ospiti partono meglio in avvio del secondo game, portandosi sul 3-6. Coach Zecca chiama time out e i gialloblù tornano in campo carichi per recuperare lo svantaggio: il servizio di Miraglia, prima, poi quello di Laterza mandano completamente in tilt la retroguardia avversaria con un break impressionante e lunghissimo. Orefice mura Maiorana per il 21-11, poi doppio ace, il secondo sporco, del capitano e 25-12 finale. Il servizio è l’arma in più della BCC Leverano: a inizio terzo set si aggiunge Marzo con due ace consecutivi per il 3-1, Orefice piazza un altro muro su Maiorana, ultimo dei suoi ad arrendersi, per il 12-8. Il baby Miraglia mette a segno l’ace del 20-13, prologo all’ultimo punto siglato da capitan Orefice con un preciso attacco in diagonale per il 25-16 finale con cui la BCC Leverano porta a casa i tre punti e si regala una domenica in vetta alla classifica.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-PAG VOLLEY TAVIANO 3-0

(25-20, 25-12, 25-16)

BCC LEVERANO: Olimpio ne, Marzo 17, Laterza 1, Galasso 4, D’Elia 0, De Pandis (libero), Varratta ne, De Marco ne, Scrimieri 9, Orefice 18, Vannicola 0, Pagano 0, Miraglia 6. Allenatore: Zecca

PAG VOLLEY TAVIANO: Serra 5, Maiorana 13, De Santis 8, Muia ne, Amato 0, Cuti 1, Persichino 0, Sciurti (libero), Lotito 3, D’Amicis 1, Carcagnì 3, Berardi 0. Allenatore: Marte

Arbitri: Claudia Francavilla e Salvatore Nibali

Errori in battuta: Leverano 11, Taviano 7; Ace: Leverano 5, Taviano 1; Muri vincenti: Leverano 9, Taviano 8

(US Volley Grottaglie) – Una notte da re per il Volley Club Grottaglie che, sbarazzandosi del Galatone con un perentorio 1-3 (24-26; 23-25; 25-15; 23-25), continua il suo cammino perfetto nel girone H del campionato di Serie B maschile. Una gara combattuta, in un Pala Panico gremito di tifosi neroverdi, che ha visto il Grottaglie fornire una prova di solidità e maturità. Tanto di cui gioire in casa Volley Club, innanzitutto la vittoria, poi il rientro in campo di capitan Alessio Fiore, all’esordio ufficiale in maglia granata. La gara, combattuta punto su punto, ha messo in evidenza tutti i grandi pregi della rosa magistralmente guidata da Spinosa e Azzaro. Ancora sugli scudi Di Felice e Ristani, che chiudono rispettivamente a 16 e 13 punti ma è da sottolineare la prova di tutto il collettivo, magistralmente imbeccato da Mino Balestra che ha coronato la sua buonissima serata con il beffardo tocco di seconda che ha regalato al Volley Club Grottaglie i tre punti. La classifica adesso vede Grottaglie e Leverano a punteggio pieno, seguiti a meno tre dal Gioia e poi da un gruppone di squadre a sei punti. Per il Grottaglie, ora, è obbligatorio capitalizzare sul calendario che porterà i granata ad affrontare tre gare casalinghe consecutive. Del match e del momento del gruppo ha parlato Simone Bartuccio: “Siamo contentissimi, siamo usciti da un campo difficilissimo con tre punti. Nonostante il loro tifo incessante siamo stati concentrati e abbiamo portato a casa una vittoria meritata. Stiamo lavorando tutti insieme con dedizione e spensieratezza e questa deve continuare ad essere la chiave. Già sabato dobbiamo dare continuità a queste prestazioni”. Grottaglie, come detto, è atteso dalla gara contro l’Elisa Volley Pomigliano, sabato 5 novembre alle ore 19:30 al Pala Campitelli.

IL TABELLINO

ALLIANZ GALATONE-VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 1-3

(24-26; 23-25; 25-15; 23-25)

Allianz Galatone: Latorre 2, Zanettin 24, Garofalo 7, Russo 16, Calò, Schiattino 3, Papa 7, Lentini 1, Carrozzini 2, Barone (L). A disposizione: Rizzello (L), De Filippis. All: Cavalera

Volley Club Grottaglie: Fiore, Antonazzo 10, Bartuccio, Balestra 5, Semeraro, Buccoliero 3, Di Felice 17, Giosa 4, Ristani 13, Luzzi (L), De Sarlo (L). A disposizione: D’Amico, Poli. All: Spinosa – Azzaro

Arbitri: Mastronicola – Ayroldi

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 4): Castellana Grotte-San Salvatore Tel. 1-3, Pomezia-Terrasini 3-2, Baronissi-Arzano 0-3, Schultze ME-Melendugno 3-1, Fiammatorrese-Gesan Marsala 2-3. Riposo: HUB Ambiente CT, CDPazzi Roma.

CLASSIFICA: Schultze ME 12 – Arzano 8 – San Salvatore Tel. 7 – CdPazzi Roma, Melendugno, Baronissi 6 – Pomezia, Gesan Marsala 5 – Terrasini 3 – HUB Ambiente CT, Fiammatorrese 1.

PROSSIMO TURNO (5 nov.): S. Salvatore Tel.-Pomezia, Terrasini-Castellana Grotte, Arzano-Schultze ME, CdPazzi Roma-Baronissi, HUB Ambiente CT-Fiammatorrese. Riposo: Melendugno, Gesan Marsala.