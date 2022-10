VOLLEY A3/ m – Concreto e concentrato, Casarano fa un sol boccone di Palmi

Concreta, cinica e concentrata: così si può definire la Leo Shoes Casarano che in appena un’ora e mezza si sbarazza al PalaCalafiore di una Omifer Palmi apparsa in difficoltà davanti ad una prestazione sontuosa sfoderata dai ragazzi di mister Licchelli.

Primo set che sin dalle battute iniziali lascia pensare ad una partita difficile e sofferta per la Leo Shoes Casarano nonostante il grande equilibro tra le due squadre. Verso il finale del parziale però Palmi si porta in vantaggio di due punti, 19-17. Poi sale in cattedra Massimiliano Matani, assoluto protagonista del set che con un attacco vincente prima ed un super un muro dopo, sigla il sorpasso, 19-20. Time out Palmi, che non molla e riagguanta Casarano. Sarà l’ultimo squillo per la squadra di casa nel tentativo di vincere il set, perché poi la Leo Shoes Casarano riesce a chiudere in proprio favore il parziale grazie a due punti di Cianciotta e uno (l’ultimo) di Moschese entrato al posto di Matani. (22-25)

Il secondo set invece è tutto a senso unico. Palmi che si porta avanti 1-0 ma sarà di fatto l’unico parziale a favore della squadra di casa che dopo il primo punto è sempre stata in svantaggio nel secondo parziale dominato da Peluso e compagni bravi a mantenere sempre alta la concentrazione e a registrare percentuali importanti in tutti i fondamentali. Gli attacchi vincenti di Marzolla, Ciupa e Cianciotta, egregiamente serviti dal regista Fanizza, consegnano il set ai rossoazzurri con il punteggio di 18-25.

L’ultimo set, il terzo, sembra esser la fotocopia del secondo: il copione infatti è lo stesso. I ragazzi di mister Polimeni partono bene ma Marzolla e compagni non lasciano scampo: con lo stesso parziale del set precedente gli ospiti mettono il sigillo ad una prestazione sontuosa che manda ko la corazzata Palmi davanti all’incredulo pubblico di casa che ha omaggiato gli avversari con un applauso a fine contesa (18-25).

Il morale dopo questo blitz esterno è a mille per i ragazzi di mister Licchelli che dopo due giorni di riposo dovranno avere la testa a domenica 6 novembre alle ore 18.00, quando i rossoazzurri saranno impegnati nella sfida interna contro Sorrento.

—

IL TABELLINO



OmiFer Palmi – Leo Shoes Casarano 0-3

(22-25, 18-25, 18-25)

OmiFer Palmi: Marsili 2, Marinelli 5, Rau 4, Stabrawa 20, Carbone 6, Gitto 1, Cappio (L), Miscione 3, D’Amato 0, Remo 0, Pellegrino 0, Peripolli 0. N.E. Gioè, Ferraccù. All. Polimeni.

Leo Shoes Casarano: Fanizza 1, Cianciotta 17, Peluso 3, Marzolla 19, Ciupa 12, Matani 9, Prosperi Turri (L), Moschese 1, Ulisse 0, Rampazzo 0. N.E. Urso, Guadagnini, Floris. All. Licchelli.

Arbitri: Autuori, Palumbo. NOTE – durata set: 30′, 29′, 32′; tot: 91′.

(US Leo Shoes Casarano)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 5): Aversa-Bari 2-3, Palmi-Casarano 0-3, Ortona-Marcianise rinv., Tuscania-Aurispa Lecce rinv., Modica-Sabaudia 3-2, Sorrento-Catania 0-3, Roma-Napoli 3-0.

CLASSIFICA: Catania 12 – Bari 11 – Aversa, Ortona, Casarano 9 – Sorrento, Sabaudia 6 – Tuscania 5 – Roma 4 – Palmi, Marcianise 3 – Aurispa L. Lecce 1 – Napoli 0.

PROSSIMO TURNO (6 nov.): Catania-Bari, Aurispa L. Lecce-Modica, Casarano-Sorrento, Sabaudia-Aversa, Marcianise-Tuscania, Napoli-Ortona, Roma-Palmi.