CASARANO – Buona la prima per mister Orlandi. I rossoazzurri liquidano il Sorrento

Basta un gol di Pagliai per liquidare la pratica Sorrento e regalare a mister Orlandi, il primo successo sulla panchina del Casarano.

Prima frazione piacevole, ma avara di grosse emozioni. Il Casarano parte in avanti. Al 3’ Rodriguez tenta la conclusione al volo, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 9’ Figliomeni in corsa anticipa tutti su cross dalla destra di Mincica, ma il tiro è fuori misura. Al 18’ Rodriguez serve in area Mincica, che si aggiusta il pallone e calcia in porta. La conclusione viene murata da un difensore campano. Al 25’, Mincica si libera al limite dell’area e calcia di sinistro. Scarano blocca senza problemi. Al 26 percussione sulla sinistra di Rodriguez, il cui tiro viene messo in angolo dall’estremo difensore sorrentino. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Scarano non riesce a bloccare la sfera, Figliomeni cerca di approfittarne di testa, ma la sfera si spegne sul fondo. Al 33’ prima vera occasione per il Sorrento. Sugli esiti di un calcio d’angolo, La Monica si libera della marcatura e conclude in porta da distanza ravvicinata. Pitarresi blocca in due tempi. Nei minuti conclusivi della prima frazione di gara non succede più nulla. Si va negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Il secondo tempo si apre con i padroni di casa alla ricerca del vantaggio. Al 50’ bellissima azione di Rodriguez che, dalla sinistra, serve Mincica. Il furetto siciliano si incunea tra le retrovie, ma al momento della conclusione si fa beffare da La Monica. Al 51’ Mincica ricambia la cortesia al cubano, che tenta il tiro dal limite, ma la palla è di poco fuori misura. Al 66’ il Casarano sblocca il risultato con Pagliai, che si inserisce al centro e trafigge Scaranu sul primo palo. Da lì in poi, sostituzioni a parte, non succederà più nulla. Il Casarano controlla il gioco e porta a casa tre punti pesantissimi.

Domenica prossima, le Serpi sono attesa in casa dal Taranto, in quello che sarà senz’altro il match clou della giornata, tra le due compagini più accreditate per il salto di categoria.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 14 marzo 2021, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata n. 15 (recupero)

CASARANO-SORRENTO 1-0

RETI: 66’ Pagliai

CASARANO (4-3-2-1): Pitarresi; Pagliai, Figliomeni (72’ Syku), Mattera, Quacquarelli; Feola, Bruno, Argento (71 Tascone); Mincica (82’ Favetta), Rodriguez (89’ Negro); Santoro (90’+4 Giacomarro). A disp.: Guido, Atteo, Lobjanidze, Galfano. All.: Orlandi.

SORRENTO (4-3-3): Scarano; Cesarano, Fusco, Cacace (60’ Gargiulo Ale.), Masullo; La Monica, Maranzino (80’ Mancino), Vitale (80’ Basile); Gargiulio Alf. (75’ Procida), Cunzi, Liccardi. A disp.: Oliva, Terminello, Somma, Giordano, Langella. All.: La Scala.

ARBITRO: Claudio Campobasso della sezione di Formia. ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Marat Ivanavich Fiore di Genova.

NOTE: Cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura: 17 gradi. Ammoniti: 63’ Gargiulo Ale. (S), 68’ Cunzi (S), 90’+4 Feola (C), 90’+4 La Monica (S). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt,; 4’ st. Gara giocata a porte chiuse.