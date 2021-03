FEMMINILE – Lecce Women, Links è ufficialmente il main sponsor anche della squadra femminile

Si è tenuta stamani, presso il Centro sportivo Cat di Lecce, la conferenza stampa di presentazione del nuovo main sponsor del Lecce Women per la stagione in corso. Così come succede per la prima squadra, la Links sarà anche sulle maglie delle ragazze allenate da Vera Indino, a partire dalla prossima partita ufficiale (domenica 21 a Collepasso contro la Ternana) sino alla chiusura dell’annata agonistica.

Links è una società salentina, rappresentata in sede di presentazione dall’amministratore delegato Giancarlo Negro, attiva nel settore dell’information technology con sedi operative a Lecce, Bari, Milano, Roma e Bologna.

A fare gli onori di casa, il dirigente del Lecce Women e fondatore della Salento Women Soccer, Lino De Lorenzis. Presenti anche tutte le ragazze della rosa e i rispettivi staff tecnici e sanitari. Per l’Us Lecce, è intervenuto il direttore generale, Giuseppe Mercadante.

Il Lecce Women, già Salento Women Soccer, è attivo dall’ottobre del 2000 e festeggerà, quest’anno, il 21esimo anno di attività. Oltre alla prima squadra, è molto florido anche il settore giovanile che conta altre quattro rappresentative: under 10, 12, 15 e 17, per un totale di circa cento bambine che arrivano a Lecce anche da fuori provincia. “L’obiettivo – ha dichiarato De Lorenzis – è di arrivare più in alto possibile con la prima squadra. Sottolineo che, in undici partite di campionato e due di Coppa Italia, abbiamo perso solo una volta e che, per noi, è un orgoglio avere il sostegno di un’azienda salentina come main sponsor”.

MERCADANTE – “Siamo in parte riusciti a realizzare il sogno, grazie a Links, di estendere anche al settore femminile il main sponsor della squadra maschile. Ringrazio la società e l’ad Giancarlo Negro. Così come per la prima squadra, anche per il settore femminile l’accorso è stato raggiunto molto rapidamente. Giancarlo (Negro, ndr) ha colto con entusiasmo la proposta di estensione della sponsorizzazione anche per le ragazze e la speranza e che, così come sta portando bene alla squadra maschile, lo stesso faccia per quella femminile, che, comunque, sta già facendo benissimo“.

NEGRO – “Per noi questo è stato un ulteriore passo in un momento particolarissimo per il mondo intero. Volevamo colmare il vuoto che c’era sulla prima maglia e lo abbiamo fatto in un anno particolaredal punto di vista economico e sociale. A noi, piccola realtà del territorio, sembrava giusto mantenere un impegno per lo stesso territorio da cui partiamo e in cui crediamo tanto. Conosciamo bene la difficoltà di fare impresa e i problemi che ci sono in questo territorio. Quest’anno, però, con grande spirito di appartenenza, abbiamo voluto impegnarci per sostenere la squadra maschile, trovando l’accordo col presidente Sticchi Damiani davanti ad un aperitivo, in qualche minuto. Lo stesso è accaduto qualche giorno fa per la squadra femminile. Parlando col presidente, abbiamo subito recepito la passione che c’è dietro questo progetto di calcio e di scuola calcio femminile e il loro impegno per portare avanti i valori che, attraverso lo sport, simboleggiano un riscatto per il nostro territorio. Sappiamo le difficoltà che ci sono, ma, quando si può fare, crediamo sia giusto dare il nostro contributo. Ci auguriamo di poter continuare a farlo anche in futuro, se sarà possibile non ci tireremo indietro. Grazie per quello che fate per il territorio, attraverso il coinvolgimento delle ragazze e alla passione e l’entusiasmo che ci mettete nel farle crescerle”.

La rosa aggiornata del Lecce Women:

PORTIERI – 29 Serena Errico, 1 Margot Shore (Canada), 45 Aurora Rizzon (Torres);

DIFENSORI – 33 Ida Bengtsson (Svezia), 16 Roberta Costadura, 2 Noemi De Punzio, 8 Giulia Felline, 8 Zineb Ouacif (Marocco), 3 Alessandra Polo, 9 Silvia Sozzo, 21 Emily Tirabassi (Canada), 27 Chiara Vitti;

CENTROCAMPISTI – 20 Valentina Coluccia, 4 Benedetta Cucurachi (vice capitano), 6 Laura De Benedetto, 17 Alessia Durante, 13 Chiara Guido, 30 Aurora Maci, 25 Silvia Tomei (Juventus Femminile Torino), 26 Alessia Spedicato;

ATTACCANTI – 19 Catia Bergamo, 11 Serena Capello (Juventus Femminile Torino), 10 Antonella Cazzato, 7 Serena D’Amico (capitano), 18 Benedetta Margari, 14 Asia Marsano (Sanarica Calcio a 5).

All. Vera Indino.